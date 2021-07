Baruth

Baruth und Nuthe-Urstromtal, Elbe-Elster, Teltow-Fläming und Cottbus – in diesen fünf Brandenburger Kommunen und Kreisen wird das Thema Nachhaltigkeit zurzeit besonders groß geschrieben. Sie waren unter etlichen anderen Bewerbern erfolgreich und wurden für die Mitarbeit am Projekt für eine global nachhaltige Kommune Brandenburg ausgewählt. Kommunalverwaltung, Kommunalpolitik und andere relevante Akteure sollen nun ein kommunales Handlungsprogramm oder eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie erarbeiten. Prinzipien und Ziele der Agenda 2030 sollen so langfristig und als definierte Strategie ins kommunale Handeln integriert werden.

Reinhard Hannesschläger von der TH Wildau ist für die Baruther Akteure wie schon bei den Bürgerforen nun auch bei den angebotenen Bürger-Dialogen sowohl Berater als auch Moderator. Er erklärt: „Seit April 2021 unterstützt die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global die Stadt im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.“ Begleitet werde das Projekt von einem so genannten Stakeholder-Beirat; der ist besetzt mit Vertretern des Brandenburger Umwelt- und Klimaschutz-Ministeriums, des Finanz-Ministeriums sowie der Staatskanzlei und der Vereine Brandenburg 21 und Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft.

Konkretes Programm für die Verbesserung von Nachhaltigkeit in Baruth

Das Urstromstädtchen Baruth will das Projekt nutzen, um ein konkretes Programm für die Verbesserung von Nachhaltigkeit in sechs ausgewählten und für Baruth relevanten Bereichen zu entwickeln: Holz, Wasser, Energien, globale kommunale Partnerschaften, regionaler Handel sowie Bildung und nachhaltige Entwicklung. Zum Kernteam für das Programm gehören Michael Ebell (Die Linke), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, Thomas Kreutzmann aus der Verwaltung als Sachbearbeiter für Tourismus und Karsten Wittke, im Rathaus der Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik.

Ein Sommerabend in Baruth. Quelle: Jutta Abromeit

Beim Thema Holz geht es darum, wie der Ort für Menschen attraktiver wird, „die eine höhere Neigung mitbringen, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren“, heißt es im Fazit des Bürgerdialogs. Es sollen im Ort positive Beispiele und langfristig günstige Rahmenbedingungen für das Bauen mit Holz geschaffen werden. Mit der Firma Binderholz gebe es dafür vor Ort einen kompetenten Partner.

Nach diesem Muster befassten sich die Teilnehmer auch mit dem Thema Wasser, um der Tendenz zur Versteppung vorzubeugen sowie sich gegen Trockenheit, Wasserknappheit und Waldbrände zu wappnen. Partner für eine nachhaltige Wasserwirtschaft sieht man dabei in der Firma Urstromtalquelle und lokalen Landwirten, Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind Forstmann Ebell, Frank Zierath als Chef des Eigenbetriebs Wabau und Stadtverordneter Daniel Schacht (Frauennetzwerk/SPD).

Mehr digitale Plattformen entwickeln

Beim Thema regionaler Handel geht es darum, nach Corona Wege gegen das Ausdünnen des Einzelhandels zu finden und digitale Plattformen für einzelne Branchen zu entwickeln. Und die Dialog-Teilnehmer fragen: „Gibt es eine Möglichkeit, dass auch Einzelhandel in Baruth von der Digitalisierung profitieren kann?“

Für Bildung und nachhaltige Entwicklung sollen die seit Jahren erfolgreichen Angebote von der Oberförsterei Baruth sowohl am eigenen Standort in Baruth als auch mit der Forstwoche in Glashütte fortgesetzt und auf eine Nachhaltigkeitswoche erweitert werden. Parallel gibt es den Bürger-Vorschlag, einen Nachhaltigkeitsausschuss einzurichten. „Vorbild dafür ist die Kommune Nuthe-Urstromtal, die diesen Ausschuss bereits etabliert hat“, erklärt Moderator Hannesschläger. Karsten Wittke, der seit mehr als drei Jahren in der Stadtverwaltung daran arbeitet, die kommunale Nachhaltigkeit zu verbessern, erklärt zur Bedeutung eines solchen Ausschusses: „Die Stadtverwaltung ist wichtig für das Umsetzen von Vorgaben, aber die Erfahrungen anderer Kommunen zeigt, dass es extrem wichtig, ist das Thema Nachhaltigkeit mit so einem Ausschuss auf politischer Ebene zu verankern.“

Info: Wer Interesse hat, das Urstromtal-Städtchen Baruth bei seinem Nachhaltigkeits-Bemühen zu unterstützen, dem sei der Termin des nächsten Bürgerdialogs empfohlen: 14. September 18 Uhr.

