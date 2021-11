Baruth

Wald wird nicht sterben – aber er sieht künftig anders aus. Das war der Schlusssatz einer Präsentation von Brandenburgs Landesbetrieb Forst vor den Teilnehmern des 7. Baruther Bürgerdialogs. Bei dem drehte sich alles um die Nachhaltigkeitsgemeinde und um Holz; und in Teil zwei des Videoabends diskutierten mehr als ein Dutzend Menschen über die Weltklimakonferenz in Glasgow und konkrete Auswirkungen politischer Versäumnisse auf die Urstromtal-Region beziehungsweise darüber, wie Land- und Forstwirte diesen Auswirkungen begegnen können.

Michael E. Luthardt leitet das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde; er hatte zuvor Zahlen und Fakten vorgestellt, wie der Rohstoff Holz trotz Klimawandels nachhaltig gesichert werden kann. Er sprach von Niederschlags- oder Sonnenscheindauer-Anomalien, von Abweichungen etlicher Klima-Daten jüngster Zeit von mittleren Daten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und er zeigte an zwei Brandenburg-Karten, wie dramatisch sich die klimatische Wasserbilanz allein von 2003 zu 2016 änderte.

Eines der Bilder vom Landesforstamt Eberswalde, präsentiert zum 7. Bürgerdialog Baruth, der sich mit dem Thema Holz befasste. Quelle: Landesforst/Screenshot Abromeit

Obwohl die Wälder deutlich sichtbar von Trockenheit und Strahlung geschädigt und damit empfänglicher als bisher für Folgeschäden sind und diese Folgeschäden wohl noch zunehmen, gebe es auch andere Aspekte. Nach Luthardts Worten sind Wälder landschaftsökologisch noch die kühleren und feuchteten Ökosysteme, deswegen seien ihre Funktionen unbedingt zu erhalten. Das ginge mit freilandähnlichen Verhältnissen im Wald, die nicht größer als einen halben Hektar sein dürften, oder mit eher kreisförmigen Auflichtungen als eckigen. „Mittelfristig gibt es keine Holznot, aber es muss ein Umdenken einsetzen“, so seine Mahnung. Beim Waldumbau müsse der Laubholzanteil erhöht werden und andere Bäume seien nach zu pflanzen als bisher.

Für die Organisatoren des Bürgerdialogs, Baruths Nachhaltigkeitskoordinator Karsten Wittke und Moderator Reinhard Hannesschläger von der TH Wildau, haben die bisherigen Bürgerdialoge die komplexen Wechselwirkungen zwischen Wasser und Holz, zwischen wissenschaftlich nachweisbarer Klimakrise und den lokalen Lebensgrundlagen für den Wasserhaushalt sowie die damit eng verbundene Land- und Forstwirtschaft darstellen können.

Nächster Bürgerdialog am 8. Dezember

Als Konsequenz daraus prognostizieren Fachleute Brandenburg seit langem in den kommenden 30 Jahren eine Versteppung, wird nicht umgehend gehandelt. Deshalb sehen Wittke und Hannesschläger große Herausforderungen. Beim nächsten Bürgerdialog am 8. Dezember steht die Frage „Können wir uns Nachhaltigkeit leisten?“ Eingeladen ist Gero Böhmer, Vertriebsleiter des in Dortmund ansässigen Pumpen-Herstellers Wilo, er zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Pumpensystemen für Gebäudetechnik, Wasserwirtschaft und Industrie. Seine Präsentation heißt „Nachhaltigkeit in der Firmenphilosophie“.

