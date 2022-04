Baruth/Mark

In der Nacht zum Dienstag hebelten Unbekannte eine Zugangstür zu einem öffentlichen Gebäude in Baruth auf. Im Objekt wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe Bargeld in derzeit unbekannter Höhe. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Kripo sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Trebbin: Rückwärts fahrender Ford beschädigt BMW

Am Dienstagabend ereignete sich in Trebbin ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Ford kollidierte in der Beelitzer Straße beim Rückwärtsfahren mit einem parkenden Pkw BMW. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf cirka 2.000 Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf.

In Bochow Kennzeichentafeln von VW abgeschraubt

Unbekannte Täter entwendeten am Montag beide amtliche Kennzeichentafeln von einem VW. Der Pkw Fahrzeug befand sich zur Tatzeit in der Ortschaft Bochow. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Die Polizisten sicherten Spuren, nahmen eine Anzeige auf und veranlassten eine Fahndungsausschreibung.

Von MAZonline