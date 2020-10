Baruth

Solche idealen Wetterbedingungen wie am Tag der Deutschen Einheit hätte es das ganze Jahr über geben sollen. Bei herrlichem Sonnenschein trafen sich genau 38 Menschen vorwiegend aus Berlin und Brandenburg mit etwa zur Hälfte westdeutschem Hintergrund und die andere Hälfte mit ostdeutscher Herkunft. Aber das spielte überhaupt keine Rolle mehr nach 30 Jahren deutscher Einheit und 20 Jahren Weinlese auf dem Baruther Mühlenberg.

Vielmehr wächst auch hier neben den Jahrgängen des Weins eine neue Generation an freiwilligen Helfern heran. So waren die jüngsten Erntehelfer an diesem Feiertag die Geschwister Raphael (6) und Dajana (9) aus Berlin, die mit ihrer Mutter Sabrina gerne zum Baruther Weinberg kommen, um dem Großstadtstress zu entfliehen. Gemeinsam stemmen sie den vollen Ernteeimer über den Rand der Bütt und entleeren ihn. Das ganze Jahr über haben sie schon auf dem Weinberg mitgeholfen wie zum Beispiel beim Anbinden der Reben und beim Rebschnitt.

Zur Galerie Das gute Wetter bei der Weinlese am Tag der Deutschen Einheit konnte die Verluste durch den Spätfrost im Mai nicht wieder gutmachen. Immerhin kamen gut 1000 Liter Most zusammen, aber deutlich weniger als im Vorjahr.

Auch Theo Domnick (21) aus Berlin-Kreuzberg gehört als Kind zweier Mitglieder des gemeinnützigen ländlichen Kulturvereins I-Ku (Institut zur Entwicklung des ländlichen Kulturraums), der den Weinberg betreibt, schon zur zweiten Generation und kann bereits auf zehn Weinlesen zurückblicken. Bei seiner ersten 2011 erhielt er dafür sogar von seiner verständnisvollen Lehrerin einen Tag schulfrei. Und das befand schon damals die MAZ für berichtenswert.

Wie ein alter Profi verteilt Theo die Trauben in den großen Bottichen und presst auch noch die letzten Eimer hinein, bevor sie von Horst Heinisch vom I-Ku-Verein nach Jessen zur Kelterei abtransportiert werden.

Spätfrost zerstörte 90 Prozent der Blüten

Viel ist es in diesem Jahr nicht, stellt seine Frau Ragna Haseloff fest, die unter anderem für die Buchhaltung zuständig ist. Der Grund ist der Spätfrost in der ersten Maiwoche mit minus sieben Grad. „Da blieben nur zehn Prozent der Blüten unbeschadet und 90 Prozent sind erfroren. „Wir mussten auf den Neuaustrieb der Blüten warten“, erinnert sich Ragna Haseloff, aber es kamen nicht alle Blüten wieder heraus, weshalb es jetzt erstens später gelesen werden musste und zweitens viel weniger Trauben zu lesen waren.

Also wirft dieser Jahrgang nicht so viel ab, wie erhofft. Umso mehr wird er seinem Titel „Baruther Goldstaub“ gerecht werden. Weil er am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, gelesen wurde, soll er zusätzlich als „ Einheitswein“ firmieren.

2020 war auch für den Wein kein gutes Jahr

„Leider war 2020 auch in dieser Hinsicht kein gutes Jahr“, sagt Horst Heinisch. Während die Baruther Freizeit-Winzer im vergangenen Traumjahr 2019 rund 4.000 Flaschen abfüllen konnten, kamen in diesem Jahr nur gut 1.000 Liter Most zusammen. So erbrachte die Weinlese am 3. Oktober 600 Liter der Rebsorte Helios mit einem Oechsle-Gehalt von 82 und 270 Liter des Johanniter mit 84 Oechsle. Bereits am 20. September hatte man den Solaris geerntet mit 210 Litern und 97 Oechsle-Graden. Dessen Jahrgang 2019 erhielt kürzlich eine Silbermedaille bei der bedeutenden Berlin-Wein-Trophy. Ob der Jahrgang 2020 wieder eine Chance hat, muss sich erst noch herausstellen.

Vom Leichtathleten zum Weinexperten

Vom Jahrgang 1938 ist der älteste Teilnehmer der Weinlese. Der heute 82-Jährige Artur Lobig wurde in Petkus geboren, ging dort zur Schule. Sein Sportlehrer war damals Karl-Heinz Bauersfeld, der spätere Cheftrainer der DDR-Nationalmannschaft der Leichtathleten, der den großen und schlanken Artur Lobig zur Leichtathletik brachte. Seine Ausbildung zum Landwirt absolvierte Lobig bei der Saatzucht in Petkus und studierte danach in Cottbus, wo er 1958 sein Staatsexamen als Agraringenieur machte. 1961 ging er in den Westen, wo zunächst ein Jahr bei Bayer in Leverkusen arbeitete und dann in Dirnstein in der Pfalz ein Jahr lang Einblick in das Winzerhandwerk bekam und auf dem Hof des heutigen Deutschen Weinbaupräsidenten Klaus Schneider arbeitete, der damals noch als kleiner Junge bei ihm auf dem Traktor saß, wie Lobig nicht ohne Stolz erwähnt. Anschließend besuchte Lobig die Bankakademie in Hamburg, wurde Bankkaufmann und verkaufte nebenberuflich den Wein seiner Freunde aus der Pfalz.

Spitzenweine für Spitzenrestaurants und Spitzenpolitiker

Das tut der rüstige Rentner heute noch. Er lebt in Berlin und liefert von dort zumeist Spitzenweine aus Baden und der Pfalz an Spitzenrestaurants vorwiegend in Potsdam, wo Spitzenpolitiker von Bund und Land ein- und ausgehen. Da er seine Kontakte nach Petkus nie hat abbrechen lassen, wurde Artur Lobig auf den Weinberg in Baruth aufmerksam und half mit seiner Lebensgefährtin, die aus dem Weinland Franken kommt, gern bei der Weinlese.

Von Hartmut F. Reck