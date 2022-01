Baruth/Mark

Unbekannte Täter schnitten in der Nacht zum Dienstag am Ernst-Thälmann-Platz in Baruth/Mark den Zaun einer öffentlichen Einrichtung auf. Danach hebelten sie das Fenster einer Lagerhalle auf. Sie entwendeten Elektrowerkzeug.

Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf. Hinweise zum genannten Sachverhalt bitte an die Polizei-Inspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline