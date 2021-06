Radeland

In der Nähe der Erdgasverdichterstation im zu Baruth gehörenden Radeland hat am Montagmittag erneut der Wald gebrannt. Um 11.59 Uhr alarmierte die Waldbrandschutzzentrale des Landes die Feuerwehr. Es habe sich um die gleiche Brandfläche wie am Wochenende gehandelt, berichtete die Leitstelle der Feuerwehr auf MAZ-Anfrage.

Feuerwehr forderte Verstärkung an

Zunächst sei von einer Fläche von 200 mal 200 Metern die Rede gewesen, so die Leitstelle. Die ersten vor Ort eintreffenden Feuerwehr-Einheiten forderten Verstärkung an, auch aus dem Nachbarlandkreis Dahme-Spreewald. Am Ende hatte sich das Feuer auf eine Fläche von insgesamt 1,4 Hektar ausgebreitet, bis es unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Einsatz waren schließlich Feuerwehren aus der Stadt Baruth, dem Amt Dahme, Kummersdorf, Sperenberg, Stülpe, Tornow, Rietz-Neuendorf und Golßen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Montagabend an.

Von MAZonline