Baruth

Für das Kunsthaus Alte Schule Baruth wird jetzt der offizielle Neustart angekündigt: Am Samstag soll es eine Dreifach-Eröffnung geben, teilt Karsten Wittke mit, der Nachhaltigkeitskoordinator der Stadt und selbst Bewohner dieses denkmalgeschützten Backsteinbaus hinter der Kirche.

Das kulturelle Leben von Baruth (Landkreis Teltow-Fläming) bekommt mit dem Verein Baruther Räume für Innovationskultur (Brik) eine ganz neue Facette; er haucht dem Kunsthaus Alte Schule neues Leben ein. Quelle: Jutta Abromeit

Beginn ist 14 Uhr. Dann wird die Ausstellung „Alle an Bord“ eröffnet, ein Beitrag zu den Tagen des Offenen Ateliers, zu denen sich in Brandenburg traditionell jedes Jahr rund 750 Künstler/-innen in mehr als 500 Ateliers präsentieren. Wittke schreibt dazu: „Die Ausstellung vermittelt einen Einblick in die aktuellen Aktivitäten im Haus. In den Ateliers und im Erdgeschoss werden unter anderen Bilder, Keramikwerke, Texte und Videos ausgestellt.“ Zudem können sich Besucher über das aktuelle Nutzungskonzept der Alten Schule Baruth informieren.

Erster Co-Working-Space in Baruth wird eröffnet

Hauptakteur des Tages ist der jüngst gegründete Verein Baruther Raum für Innovationskultur (Brik). Er hat seinen Sitz in der Alten Schule und wird am Samstag den ersten Baruther Co-Working-Space und das „offene Klassenzimmer“ vorstellen, einen multifunktionalen Veranstaltungs- und Workshopraum, den Brik selbst betreibt.

Mit der Freiluft-Vorstellung „Joris & Joanna“ vom Berlin-Kreuzberger Jugendtheater Ogalala startete der Verein Baruther Räume für Innovationskultur (Brik) Anfang Juli inoffiziell am Kunsthaus Alte Schule, dem er neues Leben einhauchen will. Quelle: Jutta Abromeit

Mit diesen Angeboten reagiere der Verein „auf eine wachsende Anfrage nach kreativen Arbeitsmöglichkeiten im ländlichen Raum“, so Wittke. Denn für viele Menschen sei das Arbeiten von zu Hause aus in den vergangenen Monaten zum Alltag geworden, da würden Co-Working-Räume eine komfortable Alternative zum Homeoffice bieten, wenn’s im eigenen Heim zu eng ist, heißt es in der Ankündigung.

„In der Alten Schule werden zunächst vier Arbeitsplätze angeboten, die ab sofort gemietet werden können“, so Wittke. Kleines Bonbon: Der Raum hat Gartenanschluss, so dass auch im Grünen gearbeitet werden kann.

Ausstellung „Pandemie-Geburten“ wird um 14.30 Uhr eröffnet

Um 14.30 Uhr wollen die Veranstalter die Ausstellung „Pandemie-Geburten“ eröffnen. 20 Künstler, Literaten, Musiker und Architekten präsentieren ihre Werke in der Turnhalle und im Hof. Es ging den Schöpfern von Bildern, Skulpturen, Collagen oder Musikstücken um die Veränderung der eigenen Perspektiven unter dem Eindruck von Corona.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ausstellung zeige eine kreative Zwischenbilanz, schreibt Wittke; den Mitwirkenden seien für ihre Arbeiten unter anderem folgende Fragen mit auf den Weg gegeben worden: Welche Gewohnheiten hast du während der Pandemie verändert? Welche neuen Ideen sind entstanden? oder Wie hat die Pandemie die Rolle der Kunst verändert? Die Antworten und vieles mehr sind in einem Ausstellungskatalog festgehalten.

Unterstützt werden werden die Veranstaltungsteile von zwei Stiftungen: der Stadtstiftung Baruth und der Stiftung BJSK von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Als Gäste mit eigenen Grußworten werden zu dieser Dreifach-Eröffnung am Samstag Jennifer Rupprecht, die Bürgerbeauftragte des Landkreises Teltow-Fläming, Daniel Menzel vom Tourismusverband Fläming und Heinrich Weid, Vorstand im Kunstverein Alte Schule Baruth/Mark erwartet.

So sieht er aus, der Baruther Becher als ein Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Quelle: Screenshot Jutta Abromeit

Zudem sei fürs Wohlbefinden aller gesorgt, so Wittke; er kündigt auch an: „Das Catering einer Familie aus Schöbendorf erfolgt selbstverständlich mit unseren Baruth/Mark-Nachhaltigkeitsbechern.“

Von Jutta Abromeit