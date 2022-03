Baruth

Unbekannte Täter brachen innerhalb der zurückliegenden Woche einen Container in der in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Baruth/Mark auf. Aus dem Container wurden Fahrzeugteile entwendet. Von einem freistehenden Heizöltank zapften die Diebe Heizöl ab und entwendeten dieses. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf.

Zossen: Diebe lassen Baumaterial mitgehen

Über das Wochenende öffneten Unbekannte gewaltsam das Schloss eines Zugangstors zu einer Baustelleneinrichtung in der Gerichtstraße in Zossen. Vom Gelände wurden mehrere Eimer mit Dichtungsmasse entwendet. Diebstahlsschaden: etwa 1.500 Euro. Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige auf.

Jüterbog: Täter bauen Opel-Katalysator aus

Unbekannte Täter bauten zwischen Freitag und Montag von einem Pkw Opel den Katalysator ab und entwendeten diesen. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit in der Hauptstraße in Jüterbog. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Am Tatort wurden Spuren gesichert und eine Diebstahlsanzeige aufgenommen.

Langfinger in Ludwigsfelde stehlen Drahtesel-Hinterrad

Am Montag entwendeten unbekannte Täter in Ludwigsfelde das Hinterrad von einem in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellten Herrenfahrrad. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf.

Von MAZonline