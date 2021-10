Baruth

Trotz Nieselregens gab es am Montagmittag an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Baruth nur strahlende Gesichter: Nach einer ungeahnten Zitterpartie gaben Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) und die Initiatoren vom Frauennetzwerk Baruth symbolisch den Startschuss für das lange geplante Medizinische Versorgungszentrum Baruth (MVZ). Es ist landesweit das erste kommunale MVZ, deshalb waren die Baruther darauf gestoßen, dass sich Landes- und Bundesgesetze im Detail widersprechen. Es ging um eine Bürgschaft in Millionenhöhe. Zwischenzeitlich hatte Baruth schon um das Vorhaben gebangt, bis sich Landespolitiker einschalteten und die kommunale Ebene bei der Landesregierung insistierte.

Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die medizinische Versorgung für mehr als 10.000 Bürger zwischen Luckenwalde, Lübben und Zossen. Allgemeinmediziner Peter Bischof praktiziert mit seinen 84 Jahren mittlerweile mehr als sechs Jahrzehnte und hatte das Ende seines Berufslebens angekündigt. Dass er für den MVZ-Start seine Praxis zur Verfügung stellt und sich selbst bei jungen neuen Kollegen anstellen ließ, danken ihm alle.

Katrin Becker ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen GmbH Quelle: Jutta Abromeit

So auch Katrin Becker, in der Stadtverwaltung Baruth für Kitas und Schulen zuständig und seit 2018 auch Geschäftsführerin der eigens gegründeten gemeinnützigen MVZ-GmbH. Sie sagte, nach überstandener Anfangsphase könne es nun „nur noch vorwärts gehen“, auch wenn es erstmal noch eng würde im Hause Bischof. Und Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) sagte gar: „Danke, Doktor Bischof, dass Sie uns mit Ihrer Ankündigung die Pistole auf die Brust gesetzt haben.“

Strahlende Gesichter und fröhliches Anstoßen – das Medizinische Versorgungszentrum Baruth (MVZ gGmbH) startet nach einer Bürgschafts-Zitterpartie nun doch fast pünktlich. Quelle: Jutta Abromeit

Wehlan erklärte, dass die Kreisverwaltung als Untere Kommunalaufsicht „in den 14 Tagen vor dem Start fast jeden Tag eine Hiobsbotschaft“ bekommen habe. Sie verwies darauf, dass der Landkreis bei der Versorgung mit Hausärzten im guten Mittelfeld liege, bei der Facharzt-Versorgung jedoch Schlusslicht sei. Deshalb, so die Landrätin, habe der Kreis bei der Ärzte-Bedarfsplanung immer wieder drauf verwiesen, neben Bevölkerungszahlen auch den Faktor Fläche zu berücksichtigen. Sie wünschte dem Modellprojekt in Brandenburg, „ja sogar im ganzen Osten Deutschlands, wie man mir sagte“, viel Erfolg, „der Zugang zu medizinischer Grundversorgung muss für jeden gegeben sein“. Später werde allen in den Ohren bleiben, dass Baruth MVZ-Vorreiter war, so die Landrätin.

Grundversorgung plus Heilpraktik, Yoga, Physiotherapie und Hotel

Das MVZ Baruth soll drei Säulen haben: Grundversorgung von Allgemein- und Fachärzten, Komplementärmedizin wie Heilpraktik, Yoga, Psychotherapie, Physiotherapie und Sauna und ein Hotel beziehungsweise Service-Appartments mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Das Frauennetzwerk Baruth hatte das gesamte Konzept Anfang September bei einem Tag der Gesundheit am Alten Schloss vorgestellt. Jetzt sagte Liesenfeld: „Die Resonanz war toll. Ab da war das Ganze kaum noch zu stoppen.“

Allerdings sei es ihr zwischendurch schlecht gegangen, so Liesenfeld: „Wäre es an der Bürgschaft für die Kassenärztliche Vereinigung gescheitert, hätten wir tatsächlich die mühselig für uns gewonnenen Ärzte wieder nach Haus schicken müssen.“ Jetzt freut sie sich, „dass die ganze Stadt wie eine Person hinter dem Vorhaben steht, ob Verwaltung oder Stadtverordnete quer durch alle Parteien.“

Und noch etwas habe dieser gemeinsame Kampf für das Gesundheitshaus gebracht, sagt Liesenfeld: „Wir merken, dass wir alle in der Stadt mit diesem Projekt ein Stück zusammen gerückt sind.“ Ihr Traum: Irgendwann zieht das Gesundheitshaus ins Neue Schloss. Das gehört bisher nur formal der Stadt, noch sind dazu nicht alle juristischen Schritte vollzogen. Deshalb soll das Gesundheitshaus nach Bau- und Umbauarbeiten 2022 ein Jahr später in die Alte Post ziehen.

Ilk: Jungen Mediziner aus NRW abgeworben

Seit voriger Woche praktiziert neben der Ärztin Judith Berger auch die Berlinerin Reinhold Nass neu in Baruth, sie ist Allgemeinmedizinerin, Anästhesistin und Palliativmedizinerin. Im Gegensatz zu dem jungen MVZ-Arzt Fabian Bornkessel sucht sie noch eine Bleibe für zwei Tage pro Woche in Baruth. Bornkessel konnte am Montag nicht mit anstoßen – er legt in Nordrhein-Westfalen gerade Prüfungen ab. Über ihn sagte Bürgermeister Ilk: „Wir haben ihn abgeworben und ihm in Klasdorf eine schöne Wohnung bereitet.“

Die nächsten Kommunen sollen es lichter haben

Und Ilk erklärte: „Wir haben mit der Staatskanzlei vereinbart, im Nachgang die Baruther Schwierigkeiten auszuwerten und die Konsequenzen mit dem Innenministerium zu besprechen, damit die nächsten Gemeinden es nicht so schwer haben.“ Seine Vision, so Ilk, sei ein Netzwerk kommunaler MVZ; „dabei muss nicht jeder alles haben, neben der Grundversorgung kann sich ja zwischen Nachbarn medizinisch jeder auf eine andere Fachrichtung spezialisieren.“

