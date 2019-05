Baruth

Die seit Sonntagnachmittag bei Baruth vermisste Gina-Sophie B. ist wieder da: Sie wurde am Mittwochnachmittag wohlbehalten in Sachsen aufgefunden, teilte die Polizeidirektion West am Donnerstag mit.

Sie verschwand am Sonntag gegen 14 Uhr in einem Waldgebiet zwischen der B 96 am Abzweig Mückendorf und dem Industriegebiet Baruth. Dort befand sie sich mit einer Gruppe von mehreren Kindern auf einer Waldwanderung.

Schon damals ging die Kriminalpolizei davon aus, dass sich das Mädchen zu Verwandten in Sachsen aufgemacht hat.

Von MAZonline