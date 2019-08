Baruth

Noch ist in Baruth keine Entscheidung gefallen, wie die künftige CDU-Fraktion im Stadtrat aussieht. Ihr Vorsitzender Lutz Möbus hatte nach der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Juli erwogen, den neuen Stadtverordneten und Einzelkandidaten Dennis Härtel, ein früheres NPD-Mitglied, in seine bisher dreiköpfige Fraktion holen. Auch wegen dieses angekündigten Schrittes verfolgten mehr als drei Dutzend Baruther die Stadtrat-Sitzung am Donnerstagabend.

Damit wäre die CDU trotz ihrer Stimmverluste bei der Kommunalwahl im Mai größte Fraktion geworden. Denn außerdem hatte der bisherige LOB-Mann Matthias Jahn von sich aus die Fraktion Richtung CDU gewechselt und damit den großen Wahlgewinner, die Liste Ortsteile Baruth, von fünf auf vier Mandate reduziert. So gibt es in Baruth derzeit drei vierköpfige Fraktionen.

Das CDU-Taktieren hatte sowohl bei Stadtverordneten als auch bei Bürgern für Kopfschütteln und Unverständnis gesorgt. Denn damit wäre sofort zur nächsten Sitzung – der jetzigen – eine neue Stimmverteilung in den Ausschüssen nötig. Die LOB bekommt mit der neuen Konstellation nur noch einen Sitz statt der bisherigen zwei Mandate.

Empörung darüber, sich auf diese Weise zur größten Fraktion im Stadtparlament zu machen, schlug Möbus am Donnerstag mit öffentlichen Bürger-Fragen entgegen. Doch außer, dass Jahn nun zur Möbus-Fraktion gehört, gab die CDU nichts bekannt; die Stadtverordneten Bernd Hüsgen ( CDU) und Einzelkandidat Dennis Härtel fehlten.

Gegenüber der MAZ erklärte Möbus: „Derzeit sind wir vier Stadtverordnete in der Fraktion. Wir haben untereinander noch Klärungsbedarf und stellen die komplette Fraktion beim nächsten Mal vor.“

Von Jutta Abromeit