Baruth

Ungewöhnlich früh bekommt Baruth einen Haushaltsplan fürs laufende Jahr: Einstimmig beschlossen die Stadtverordneten am Donnerstag den Etat 2022.

Damit ist bei der nächsten Amtsblatt-Veröffentlichung die Haushaltsführung unter Vorbehalt vorbei. Die Verwaltung kann ohne finanzielle Daumenschrauben arbeiten.

Gewerbesteueraufkommen in Baruth mit positiver Tendenz

Befürchtet war wegen Corona-Einschränkungen und Lieferengpässen ein Defizit. Doch bei einem Volumen von rund 19,6 Millionen Euro kann das Städtchen im Urstromtal sogar mit einem kleinen Plus von knapp 160.000 Euro planen, hatte Kämmerin Ruth Ziemer bereits in den Ausschuss-Diskussionen dargelegt.

Die Kämmerin erklärt: „Der Haushaltsausgleich konnte erreicht werden, weil das Gewerbesteueraufkommen eine positive Tendenz ausweist.“ Und sie verweist darauf, dass nach derzeitigem Stand 2022 nicht mit einem Mehrbelastungsausgleich zu rechnen sei.

Problematisch bleibe für den Haushaltsausgleich „der Werteverzehr des städtischen Vermögens“, so Ziemer. Aus der Differenz von Abschreibungen und Erträgen müsse Baruth jährlich 1,5 Millionen Euro erwirtschaften.

Zudem muss die Stadt in diesem Jahr mehr als 3,6 Millionen Euro an Kreisumlage aufbringen. Jetzt freue sie sich, „dass die Stadt mit einem so früh im Jahr beschlossenen Etat nicht mehr mit vorläufiger Haushaltsführung arbeiten muss“.

Die Holz-Transporte ins Industriegebiet sind in Baruth allgegenwärtig. Quelle: Jutta Abromeit

Und die Kämmerin sagt gegenüber der MAZ: „Jetzt liegt der Tenor in der Kämmerei auf den Jahresabschlüssen seit 2011.“ Dabei hat Baruth – ähnlich wie die ebenfalls säumige Kommune Großbeeren wegen seines Güterverkehrszentrums (GVZ) mit Tochterfirmen Besonderheiten zu bearbeiten. Dazu zählen die Gewerbegebiete und dabei besonders das jüngste, Bernhardtsmühh IV, wie Ruth Ziemer erklärt, der Eigenbetrieb Wabau, die AWG oder seit vergangenem Jahr nun auch das Medizinische Versorgungszentrum mit der gemeinnützigen MVZ GmbH.

Michael Ebell: Wollen besser auf Ortsteil-Wünsche reagieren

Mit dem Etatbeschluss blickt Michael Ebell (Linke), der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, nun voraus. Der MAZ sagt er: „Bis zur Sommerpause wollen wir auch den Investitionsplan noch besprechen, um im zweiten Halbjahr besser als bisher auf Wünsche und Anregungen aus den Ortsteilen reagieren zu können.“

Gelingt das, soll der Haushaltsplan fürs kommende Jahr schon Ende 2022 beschlossen werden, so Ebell. Dann sei die Kommune gleich mit Jahresbeginn handlungsfähig.

Ebenso wie die Kämmerin sieht er die Jahresabschlüsse jetzt als Hauptaufgabe. Daneben soll 2022 vor allem der Bebauungsplan Borgsheidchen II umgesetzt werden, erklärt Michael Ebell. Des weiteren gehe es um die Überarbeitung des Flächennutzungsplans oder um den B-Plan für den Wildpark Johannismühle, „damit es bald weniger Probleme mit dem Landkreis gibt“, wie er sagt.

Umzug des Gesundheitszentrums Ende 2023 geplant

Zudem sollen für den Umzug des Gesundheitszentrums in ein eigenes Domizil die Sanierung und der Umbau der Alten Post geplant werden, um dort Baurecht zu schaffen, so der Stadtverordneten-Vorsitzende. „Dann können wir noch dieses Jahr den Bauantrag stellen und Ende 2023 kann das Gesundheitszentrum aus den Praxisräumen von Allgemeinmediziner Peter Bischof ausziehen.“

Von Jutta Abromeit