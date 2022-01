Baruth

Eine große Überraschung gab es am vergangen Wochenende im Wildpark Johannismühle in Baruth: Die schottische Highland-Dame Berta brachte am Sonntagmittag ein gesundes Kalb zur Welt. Für Jan Tayeb, Geschäftsführer des Wildparks, und seine Beschäftigten war die Geburt ein „verspätetes Neujahrs-Wunder“.

„Wir haben seit 256 Tagen unsere Highland-Rinder. Gestern Mittag um kurz vor 12 Uhr ist das Kalb geboren“, berichtete Tayeb der MAZ. Die vier Highland-Rinder leben alleine im Wildpark, ohne einen Bullen. Die Tragzeit eines Rindes liegt bei rund 280 Tagen. „Entsprechend verwundert waren wir über die Geburt.“ Die Kuh ist demzufolge frisch tragend im Wildpark eingezogen. Niemand ahnte, dass sie kurz vor dem Umzug in den Wildpark noch von einem Bullen gedeckt worden ist.

Mamma Berta mit ihrem gerade einen Tag alten Kälbchen. Quelle: Wildpark Johannismühle

Den frühen Montagvormittag verbrachte die ganze Highland-Familie gemeinsam auf der weitläufigen Koppel, bevor sich das Jungtier anschließend von den Strapazen seines ersten Lebenstages erholte. Bislang bestand die kleine Herde aus vier Highland-Damen, alle zwischen drei und vier Jahre alt. Mit dem Jungtier ist vermutlich eine weitere Kuh hinzu gekommen.

Highland-Rinder im Wildpark Johannismühle leben halb wild

„Die Highlander leben bei uns halb wild, wir haben uns dem Jungtier erst einmal nur so weit genähert, wie es absolut notwendig war“, berichtete Tayeb. Besuchern des Wildparks war am Sonntagmittag aufgefallen, dass in dem Highland-Gehege nicht ganz alltägliche Dinge vor sich gingen. „Wir sind dann sofort raus, dann kam schon der Anruf einer Mitarbeiterin, dass dort ein Kalb unterwegs ist.“

„Die Mutter hat sofort angefangen, das Kalb abzuschlecken und zu versorgen, so dass es für uns keinen Anlass gab, da näher ran zu gehen.“ Erst einmal sollten Mutter und Jungtier ihre Ruhe haben. Inzwischen kümmern sich aber auch die anderen Highland-Rinder mit um das Jungtier. Eine ihrer „Tanten“ schaut immer mal wieder nach dem schlafenden Kälbchen und wäscht es.

Wildpark-Geschäftsführer: Wenn das Kalb eine Dame ist, kann sie bleiben

Wie es mit dem Neugeborenen weitergeht hängt noch davon ab, ob sich das weibliche Geschlecht bestätigt. „Wenn es ebenfalls eine Dame ist, bleibt sie. Sollte es ein Bulle sein, müssen wir uns mal umsehen, ob wir dafür langfristig eine andere Heimat finden“, so Tayeb.

Ruhepause nach dem ersten großen Ausflug auf die Koppel. Quelle: Wildpark Johannismühle

Auch auf einen Namen muss das junge Kälbchen noch warten, genau so wie auch auf mögliche Paten. „Wir schauen in den nächsten Tagen erstmal, dass es ihm gut geht. Gemeinsam mit dem Förderverein des Wildparks sehen wir dann nächste oder übernächste Woche, wie es weiter geht.“ Interessenten einer möglichen Patenschaft, die sich dann auch an der Namensgebung beteiligen, können sich aber schon jetzt beim Wildpark oder dem Förderverein melden.

Für eine Patenschaft für eines der Hochlandrinder bezahlt man ab 5 Euro monatlich, mehr geht natürlich auch. Dabei kann man eine Patenschaft für den jungen vierbeinigen Erdenbewohner auch verschenken. Eine Mitgliedschaft im Förderverein ist ebenfalls möglich: Der Mindestbeitrag liegt bei 30 Euro jährlich.

Das Highland-Rind ist eine typische Fleischrasse. Üblicherweise stehen die Tiere so weit wie möglich auf Naturschutzflächen. Ausgewachsen bringen die weiblichen Tiere um die 400 Kilo auf die Waage. Ein Bulle derselben Rasse kann gut und gerne 500 bis 600 Kilogramm wiegen.

Von Udo Böhlefeld