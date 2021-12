Baruth

Frauen in Baruth wollen noch einmal über den angestrebten Naturpark „Baruther Urstromtal“ beraten – und dafür nun Argumente eines Potsdamer Forschers ins Feld.

Das Thema wurde zuletzt in Teltow-Fläming heiß diskutiert. Sechs Gemeinden wären betroffen, das Meinungsbild ist höchst unterschiedlich. Am Montag diskutiert der Kreistag Teltow-Fläming, wie er zu der Gründung des Naturparks steht, die Entscheidung fällt letztlich im Umweltministerium.

Der Förderverein gleichen Namens kämpft seit zwei Jahrzehnten für ein geschütztes Großgebiet von knapp 590 Quadratkilometern zwischen Luckenwalde, Jüterbog und Zossen. Bisher hat die Hälfte der betroffenen Gemeinden das Vorhaben abgelehnt, darunter eben auch Baruth. Wesentliches Argument der Gegner: Den Landwirten bringe ein neuer Naturpark Ungemach: Strengere Regelungen, Einschränkungen der Flächen, finanzielle Einbußen.

Frauennetzwerk will Umdenken erreichen

In Baruth versucht nun das Frauennetzwerk, eine Gruppe Naturpark-überzeugter Frauen, noch ein Umdenken in der Stadtpolitik zu erreichen. Ein erster Erfolg: Das Thema steht am 16. Dezember tatsächlich noch einmal auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung.

Die Frauen haben dafür einigen Aufwand betrieben. Nach der Baruther Ablehnung im Juni hatten sie Fachleute kontaktiert, darunter Professor Manfred Stock vom Institut für Klimafolgenforschung Potsdam und Thorsten Zado, Vorsitzender des Kuratoriums Naturpark Beelitz. Zu einem Zoom-Meeting luden sie auch Stadtverordnete ein, um über mögliche Chancen und Folgen für die Kommune sowie Einschränkungen für die Bauern zu reden.

Die Barutherin Annette Braemer-Wittke engagiert sich vielfältig ehrenamtlich, unter vielem anderem im Frauennetzwerk und im Verein IQ, der den Baruther Weinberg betreut Quelle: Jutta Abromeit

Insbesondere die Argumente von Manfred Stock sollen nun dabei helfen, die Gegner der Naturparkgründung umzustimmen. Stock sagte laut der Stadtverordneten Annette Braemer-Wittke, dass Brandenburg der Versteppung vorbeugen wolle, indem es eine klimaresiliente Landwende vorantreibe. Nicht nachhaltige Landnutzung und Klimakrise zögen Probleme nach sich. Deshalb seien ökologische Landnutzung und biodiversifizierte Landwirtschaft wichtig. Dazu, so Stock, gebe es vom Land den Masterplan Landschaftswasserhaushalt, in dem Naturschutzgebiete als wichtige Grundwasser-Erneuerer und CO2-Speicher beschrieben werden.

Weitere sinnvolle Maßnahmen seien für Stock eine Transformation der Ernährungsstile sowie das Bauen mit Holz als emissionsärmerem Baustoff, der zudem CO2 speichere.

Lenwende wichtige Gemeinschaftsaufgabe

Die Landwende und damit die Verhinderung der Krise sei wichtige Gemeinschaftsaufgabe aller Kommunen im Land. „Baruth ist da gefragt“, wird Stock im Protokoll zitiert, lokale Probleme müssten in die Landesstrategie integriert werden.

Insgesamt sollten alle einen Nutzen aus dem Naturpark-Status ziehen können. Auch die Landwirtschaft sollte letztlich Gewinne aus dem Naturpark-Status erzielen können, so Stock.

