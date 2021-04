Klasdorf

Das Jazzfestival „umrangiert“ soll es auch in diesem Sommer wieder geben, kündigt Petra Liesenfeld vom veranstaltenden Verein „Jazz und Mehr e.V.“ an. Vom 4. bis zum 8. August sollen die Konzerte stattfinden. Geplant ist „umrangiert“ als coronakonforme Open-Air-Veranstaltung am Bahnhof Klasdorf. Mittlerweile hat der Verein auch schon zwei Fördermittelzusagen bekommen.

„Zehn Bands sind geplant“, erzählt Petra Liesenfeld. Unter anderem wird ein Frauengesangsquartett kommen. Ohnehin, das freut Petra Liesenfeld sehr, werden rund die Hälfte aller Auftretenden Frauen sein. „Wir haben richtig tolle Bands“, kündigt sie schon mal an. Außerdem wird es auch wieder ein Theaterstück der Wahlsdorfer Flunker Produktionen geben. Von Beginn des Festivals im Jahr 2018 an gehört ein Auftritt der versierten Puppenspieler Claudia Engel und Matthias Ludwig zu den festen Bestandteilen des jährlichen Sommerjazzfestes.

Weniger Besucher pro Abend geplant

Auch im vergangenen Jahr konnten die Akteure des Vereins ihr „umrangiert“ durchführen. Verringert wurde dafür die Zahl der möglichen Besucher, die meisten der Konzerte fanden unter freiem Himmel statt. Die Erfahrungen daraus nehmen sie mit in die Planung für den bevorstehenden Sommer. Etwa 30 Besucher pro Abend sind derzeit denkbar.

Dabei, das betont Petra Liesenfeld, stehe natürlich immer die Sicherheit der Gäste und Musikerinnen und Musiker im Vordergrund. Das bedeutet für den Verein auch, dass das zum Teil von weiter her anreisende Organisationsteam vor Ort in diesem Jahr aus weniger Menschen bestehen wird als sonst. Die Bands werden zwar wieder die Möglichkeit haben, im Kulturhof Klasdorf bei Petra Liesenfeld und Klaus Axenkopf zu übernachten. Aber auch dort wird streng darauf geachtet, dass sie die Gruppen möglichst nicht begegnen. Abendliches Beisammensitzen in großer Runde im Garten fällt dann weg. Aber all diese Einschränkungen nehmen die Akteure auf der Bühne und im Hintergrund gerne in Kauf, wenn es dafür möglich wird, so etwas wie „umrangiert“ stattfinden zu lassen. „Wir müssen alle mit der Situation kreativ umgehen“, so Liesenfeld.

„umrangiert“ von Hiddensee nach Klasdorf

Der üblicherweise als Feriendomizil und Café genutzte Bahnhof Klasdorf hat sich binnen weniger Jahre zu einem über die Region beliebten Veranstaltungsort für Jazzmusik entwickelt. Die Räumlichkeiten drinnen sind jedoch zu klein, um mit den geplanten Konzerten dahin bei schlechtem Wetter auszuweichen. Dafür könnte dann der neue Dorfgemeinschaftsraum im Ort genutzt werden. „Das ist ein sehr großer Raum, der sich auch hervorragend belüften lässt“, erklärt Petra Liesenfeld.

Der Name des Festivals stellt zum einen Bezüge her zum Bahnhof selbst. Zum anderen verweist „umrangiert“ aber auch auf die Geschichte des Festivals, das unter anderem Namen viele Jahre erfolgreich auf der Insel Hiddensee veranstaltet und dann ab 2018 quasi ins Märkische nach Klasdorf „umrangiert“ wurde. Von Anfang an gehörte zum Konzept, dass die anreisenden Musiker zum Teil auch Workshops und offene Sessions anbieten. Die Workshops richteten sich dabei aber keineswegs nur an Könner, sondern waren auch für interessierte Laien gedacht. Ideen, auch diesmal in ganz kleinem Rahmen etwas derartiges umzusetzen, gibt es bereits. Was vom gewohnten Konzept unter den dann geltenden Regelungen realisierbar wird, wollen die Festivalmacher auch anpacken.

Von Karen Grunow