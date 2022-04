Baruth: Laminathersteller Classen wird umweltfreundlicher

Baruth

Die Classen-Gruppe, die in Baruth das größte zusammenhängende Laminatwerk betreibt, nutzt jetzt bis zu 120 Millionen Liter Regenwasser im Jahr für ihre Produktion. Damit entlastet das Unternehmen die kommunale Wasserversorgung, die in den letzten Jahren stark von Trockenheit betroffen war.

Das Regenwasser kann ab sofort auf dem Werkgelände gesammelt werden. Damit das Unternehmen Regenwasser in dieser Größenordnung nutzen kann, hat es laut Pressemitteilung rund zwei Millionen Euro investiert. Das vorhandene Versickerungsbecken wurde durch ein 17 000 m³ großes versiegeltes Regenwasser-Speicherbecken ersetzt, mit zusätzlicher Aufbereitungsanlage und Pumpenstation. Durch ein neues, insgesamt einen Kilometer langes Leitungsnetz führt Classen das selbst gesammelte Regenwasser in seine Produktion und nutzt es dort zum Beispiel für die Wäsche von Holzhackschnitzeln und für die biologische Abgasreinigung.

Neuerung spart rund 3300 Tonnen CO2 im Jahr

In dem Belebungsbecken für die biologische Abgasreinigung leben thermophile Bakterien in fünf Millionen Liter fassenden Behältern, die jetzt unter anderem durch Regenwasser gespeist werden. Die Bakterien sind in der Lage, die aus dem Abluftstrom der Holzfaser-Trocknung abgeschiedenen Stoffe abzubauen. Durch Zugabe von Sauerstoff, einer konstanten Temperierung, die Ablufttemperatur sowie durch die enthaltenen abzubauenden Stoffe werden die optimalen Lebensbedingungen für die Bakterien geschaffen. Mit der Wärmerückgewinnung aus dem Abluftreinigungsprozess werden jährlich rund 3300 Tonnen CO2 eingespart.

Brunnen in Baruth wird entlastet

Holz enthält grundsätzlich Ammonium, das es für seine natürliche Stickstoffernährung aus dem Waldboden aufnimmt. Classen lagert auf seinem Werkgelände unbehandelte Baumstämme für die Produktion von dichten Faserplatten. Mikroorganismen im Holz setzen einen natürlichen Abbauprozess in Gang, so dass Regen bislang das Ammonium ausspülte und dieses mit im Boden versickerte. Durch die vielen Stämme auf engem Raum gelangte das ammoniumhaltige Wasser über das Grundwasser in einer hohen Konzentration in einen Brunnen der Stadt Baruth. Das beeinträchtigte die Osmose-Anlage zur Wasseraufbereitung. Auch hier habe das Unternehmen Abhilfe geschaffen.

Das Wasser vom Holzplatz wird jetzt in dem Regenwasser-Speicherbecken gesammelt und kann so in der Produktion wiederverwendet werden. Ein weiterer Vorteil des Regenwasser-Speicherbeckens sei, dass Löschwasser nicht mehr ins Grundwasser fließen kann.

Von MAZonline