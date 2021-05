Ludwigsfelde

Die einen haben ihn, andere nicht – einen Ortsbeirat für die Kernstadt. In den drei Städten im Nordkreis Teltow-Fläming – Baruth, Ludwigsfelde und Zossen – ist das unterschiedlich. Jeder Ort hat Gründe für seine Konstellation, die aus der Zeit der Gemeindefusionen kurz vor der Jahrtausendwende stammt. So sind Baruth und Zossen Ortsteile der Stadt mit eigenem Ortsbeirat, in Ludwigsfelde gibt es das nicht.

Kein Ortsbeirat in der Kernstadt Ludwigsfelde

Die mit inzwischen mehr als 27.200 Einwohnern und elf Ortsteilen größte Stadt im Kreis ist auch Wirtschaftsschwerpunkt, die Kernstadt jedoch mit ihren mehr als 22.000 Einwohnern hat kein eigenes Gremium. Das führt an manchen Stellen zu Einwohner-Fragen wie: „Die Ortsteile haben Dorfgemeinschaftshäuser – und wo können wir uns treffen?“ Dazu sagt Bettina Lugk (SPD), bisher Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, sie erinnere sich, dass ihre Fraktion darüber schon diskutierte. „Allerdings haben wir in Ludwigsfelde nach meinem Eindruck immer noch die Situation, dass sich die Ortsteile gegenüber der Kernstadt zurückgesetzt fühlen.“ Die Etablierung eines zusätzlichen Kernstadt-Ortsbeirats, so die Politikerin, „würde vermutlich das vorhandene Ungerechtigkeitsempfinden verstärken.“

Sie selbst sehe keine Ungleichbehandlung: „Die Investitionen der zurückliegenden Jahre in den Ortsteilen sprechen eine andere Sprache“, so Lugk. Zudem sei die Stadt seinerzeit bei der Einführung des Ortsteil-Budgets, einer freiwilligen Summe pro Einwohner zur eigenen Verfügung im Dorf, Vorreiter in der Region gewesen. Und Lugk erinnert sich, dass vor Jahren noch eine Mehrheit der Stadtverordneten ohnehin in der Kernstadt wohnte, das sei inzwischen anders. Zu den Feier-Möglichkeiten sagt sie: „Kernstädter können doch in den Dorfgemeinschaftshäusern feiern. Ortsteil-Bewohner fahren häufig ja auch zu Veranstaltungen ins Klubhaus.“

Eigener Ortsbeirat war Baruth keine Frage

Um Feier-Möglichkeiten geht es auch im rund 4600 Einwohner zählenden Städtchen Baruth/Mark. Dort ist Rainer Schacht Ortsvorsteher. Der 61-Jährige kennt den Ort im Urstromtal mit knapp 1700 Bewohnern aus dem Effeff. Von 1990 bis 2014 war er Stadtverordneter und sagt: „Dass Baruth neben den zwölf Ortsteilen einen eigenen Ortsbeirat bekommt, war bei der Überleitung vom Amt Baruth keine Frage.“ Jetzt suchten auch die Kernstädter sowas wie die Dorfgemeinschaftshäuser, so Schacht; zurzeit erwäge man, ob die Kellerräume des Alten Schlosses zu prüfen.

Ganz anders ist die Konstellation in der 20.000-Einwohner-Stadt Zossen; dort wohnen in der Kernstadt mehr als 7000 Menschen. Der größte Ortsteil jedoch ist Wünsdorf, die Ex-Garnisonstadt mit inzwischen mehr als 8000 Einwohnern. Und Zossenes Ortsvorsteher Sven Baranowski sagt: „Unsere ganzen Planungen peilen bereits 30.000 Zossener an.“ Für den Ortsbeirat gibt es noch eine Besonderheit: „Zu uns gehört ja der Stadtteil Dabendorf mit etwa so vielen Bewohnern wie Zossen selbst.“ Deshalb gebe es sogar Überlegungen, Dabendorf zum eigenständigen Ortsteil zu machen, sagt der 55-Jährige. Der heutige Imker und Waldbauer war zwei Wahlperioden lang Stadtverordneter in Zossen und meint: „Im Gegensatz zu Ortsbeiräten in Dörfern kenne ich nicht jeden Einwohner mit Namen. Da kann es schon vorkommen, dass ein bisher Unbekannter uns auf ein Problem hinweist.“

Rolf Freiherr von Lützow (VUB/B90-Grüne/CDU), Ortsvorsteher des größten Zossener Ortsteils Wünsdorf, vor dem Bürgerhaus Wünsdorf Quelle: Jutta Abromeit

In Wünsdorf ist Rolf Freiherr von Lützow (VUB/B90-Grüne/CDU), ein gestandener Kommunalpolitiker, Ortsvorsteher. Für ihn und den Ortsbeirat geht es angesichts der vielen neuen Bauplätze in der Ex-Militärstadt nun darum, dass Alteingesessene und Zuzügler in dem neu entstehenden Ort zusammenwachsen „und dass wir uns darüber klar werden, wo wir unsere künftige Ortsmitte haben wollen“, so Freiherr von Lützow.

Von Jutta Abromeit