Baruth/Mark

Durch eine Unachtsamkeit stieß der Fahrer eines Lastkraftwagens am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Rudolf-Breitscheid-Straße gegen das Vordach des Geschäftes. Es entstand Schaden an Lkw und Gebäude. Dieser beläuft sich auf 4.000 Euro. Beamten nahmen den Unfall auf.

Von MAZonline