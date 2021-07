Baruth

„Die Aufführung war super. Ungefähr 60 Leute haben sie gesehen, jung und alt, Lokale und Auswärtige gemischt“, das sagt Klaus Overmeyer, Vorstand eines neuen Vereins in Baruth, der seinen offiziellen Start für die zweite August-Hälfte plant. Die Freiluft-Vorstellung „Joris & Joanna“ vom Berlin-Kreuzberger Jugendtheater Ogalala am Samstagabend hinter dem Kunsthaus Alte Schule war eine erste Visitenkarte, die der neue Verein abgab.

Vorstellung „Joris & Joanna“ des Jugendtheaters Ogalala am Samstagabend hinter der Alten Schule Baruth Quelle: privat

Er nennt sich Baruther Raum für Innovationskultur, kurz Brik. Landschaftsarchitekt Overmeyer und der Koch Adam Wittke sind die beiden Männer an der Spitze der zurzeit zehnköpfigen Truppe mit 1000 Ideen. Ein Teil der Mitglieder hatte bereits vor Jahrzehnten den Kunst- und Kulturverein Alte Schule Baruth mit aus der Taufe gehoben; der hat einen lange laufenden Erbaupachtvertrag mit der Stadt. Zur Gründungsidee des neuen Vereins sagt Adam Wittke beim Pendeln zwischen den Vorbereitungen der Theaterleute draußen und Farbeimer und Malerleiter drinnen: „Die Auffassung von Kultur im ländlichen Raum hat sich sehr geändert.“

Völlig neue Kultur-Facette für Baruth

Das klassische Konzept von Ateliers und Ausstellungen des bisherigen Dachvereins reiche nicht mehr, erklärt Wittke, deshalb wolle man ein Baustein-Prinzip umsetzen: „Wir verstehen Kultur auch als Treiber für Neues, was im Alltag der Baruther Platz finden kann.“ Dazu gehöre zum Beispiel für Pendler oder Eltern im Homeoffice ein Raum, in dem sie mit sehr gutem Internet und moderner Technik auch nah am Zuhause arbeiten können. Dafür will der Verein Brik im Erdgeschoss der Alten Schule ein Offenes Klassenzimmer schaffen. Und er sagt: „Wir hatten bereits die Anfrage einer Illustratorin, die in Baruth arbeiten will. Oder Handwerker, denen Zuhaus der Platz für ein Büro fehlt, brauchen stundenweise einen kleinen Raum für ihre Abrechnungen.“

In die Alte Schule Baruth zieht ganz neues Leben ein. Quelle: Jutta Abromeit

Der Verein Brik sieht die Alte Schule Baruth als Bindeglied im Städtchen zwischen gestern, heute und morgen und wirbt für ein erweitertes kulturelles Verständnis im ländlichen Raum. „Hier kommen Kunst und Kultur, neue Arbeit und Bildung, lebendige Demokratie und Nachhaltigkeit zusammen“, schreibt der Verein auf seiner Homepage, die Alte Schule schaffe Möglichkeiten, neue Lebens- und Arbeitsformen auf dem Land auszuprobieren und zu etablieren. Denn das Leben auf dem Land habe zwar viele Vorteile, „aber auch zahlreiche Einschränkungen“, heißt es dort. Der Nähe zur Natur, Ruhe und viel Platz stünden meist weite Wege zur Arbeit, eine ausgedünnte Versorgung und soziale Infrastruktur, weniger kulturelle Angebote und langes Warten auf Busse und Bahn gegenüber, meinen die Brik-Gründer. Das müsse nicht so bleiben.

Der Koch Wittke lädt zum gemeinsamen Essen zubereiten ein: zum Home Koching. „Das ist eine US-deutsche Initiative, die sich in diesem Sommer über drei Online-Veranstaltungen mit dem Thema Klimawandel und Kochen beschäftigt“, erklärt er. Er und die in Buffalo (USA/NY) ansässige Filmemacherin Dorothea Braemer haben es umweltfreundlich und nachhaltig hergestellten Lebensmitteln ins Leben gerufen. Adam Wittke erklärt: „Acht amerikanische und acht deutsche Teilnehmer/-innen treffen sich über Zoom und bereiten etwas Köstliches zu, essen ,gemeinsam’ und unterhalten sich respektvoll über Nachhaltigkeit und Aktivismus.“

Schauspieler und Zuschauer vor Beginn des Theaterstücks im Gepräch. Quelle: Jutta Abromeit

Overmeier ist Gründer der Berliner Firma Urban Catalyst. Ihr Credo: „Wir gestalten Transformation“. Für die Umsetzung seiner Ideen in dem neuen Verein sucht er den Kontakt zur avisierten Stiftung „Bauhaus der Erde“, angeregt von Hans Joachim Schellnhuber, dem Director Emeritus des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Sie will eine grüne Bauhaus-Bewegung für das 21. Jahrhundert schaffen, um statt mit Stahlbeton mit Holz zu bauen.

„Mit dem neuen Dachverein können hier spannende Kooperationen unter neuen Themen wie beispielsweise Kultur der Nachhaltigkeit entwickelt werden“, heißt es unter anderem auf der Internetseite des Vereins. Auch wenn Corona die Enthusiasten immer wieder ausbremste, „jetzt wollen wir loslegen“, erklärt Overmeyer. Und Wittke ergänzt: „Damit die Leute sehen, was hier möglich sein wird, wollen wir zum Kennenlernen den Co-Working-Raum zum Beispiel am Freitagnachmittag kostenfrei zur Verfügung stellen.“ Und es solle eine Veranstaltungsreihe mit der Möglichkeit zum Austausch geben, sagt der junge Mann, „schließlich sind hier in diesem Haus Generationen von Baruthern jahrzehntelang zur Schule gegangen“.

Eine Stunde vor Beginn der Vorstellung von „Joris & Joanna“. Quelle: Jutta Abromeit

Die ehemalige Turnhalle der Alten Schule sehen die Vereinsgründer als perfekten Raum für Ausstellungen und Installationen, Proben, Aufführungen oder Sommerseminare. Auch wer mehrtägige Veranstaltungen plant, sei in der Alten Schule richtig: Oben unter dem Dach gibt es mit der Residence im Dach bereits eine temporäre Übernachtungsmöglichkeit. Sie werde bereits von Künstlern und Kunsthandwerkern aus Glashütte genutzt, sagt Wittke. Und wie Leben nah an der Natur aussehen kann, erlebten die jungen Schauspieler vom Ogalala: Sie übernachteten teils in Zelten hinter dem Haus.

So übernachteten die jungen Schauspieler aus Berlin hinter der Alten Schule in Baruth. Quelle: Jutta Abromeit

Wer Kontakt zu diesem neuen Baruther Verein sucht, der findet im Internet den Hinweis „Wir freuen uns auch über Brieftauben“, diese Anschrift und diese Mailadresse: Alte Schule Baruth e.V., Walther-Rathenau-Platz 5, 15837 Baruth/Mark, inof@brik.land

Von Jutta Abromeit