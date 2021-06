Baruth

„Wir wollen keinen Realismus. Wir wollen Magie“ – das steht im Internet dort, wo das Kreuzberger Jugendtheater als Performance-Kollektiv Ogalala sein neues Open-Air-Stück Juri & Joana ankündigt. Das läuft in der Hauptstadt gerade seit Donnerstag zum ersten Mal, an vier Abenden bis Sonntag wird es auf den Berlin Decks am Friedrich-Krause-Ufer gezeigt.

Das Jugendtheater Ogalala Berlin-Kreuzberg gastiert im Hof der Alten Schule Baruth. Quelle: privat

In der kommenden Woche soll es am 3. Juli von 21 bis 22.30 Uhr im Hof des Kunsthauses Alte Schule Baruth gezeigt werden. Darüber informiert Adam Wittke, der Vorsitzende des neu gegründeten Vereins Baruther Räume für Innovationskultur (Brik).

Koch ist auch Hobby-Musiker

Der 25-Jährige Wittke stammt aus Baruth und ist nicht nur gelernter Koch, sondern auch Hobby-Musiker. Zu diesen Premieren-Veranstaltungen des Vereins in Baruth schreibt er in der Ankündigung: „Wir sind aufgewacht und fanden uns in einer Welt wieder, die über Nacht eine andere geworden war. Oder war das schon der Anbruch einer neuen Zeit? Jedenfalls war nichts mehr, wie es vorher war.“

Die Protagonisten des Stücks finden sich überraschend in den Händen einer geheimnisvollen übermächtigen Figur wieder, der Hexe, die sie gefangen nimmt, in Vögel verwandelt und in einen Käfig sperrt. Das ist die Anlehnung an das Grimmsche Märchen von Jorinde und Joringel. Es ist frei umgedichtet „und erzählt die Geschichte aus neuer Perspektive, mit neuem Personal und überraschender Wendung, wild bewegt und mit Live-Musik auf den Punkt gebracht“, heißt es auf der Internetseite der Performer.

Woher kam die fremde Macht?

Dargestellt werden szenisch und musikalisch solche Fragen: Wer war diese fremde Macht, die unsere vertraute Ordnung durcheinandergebracht hatte? Woher war jene Hexe gekommen, die uns gefangen und in seltsame Vögel verwandelt hatte? Und was blieb uns, als von Freiheit jenseits der Gitterstäbe unseres Käfigs zu träumen? Wo verlief der Weg hinaus, ins Offene?

Adam Wittke schreibt: „Juri&Joana – Hinaus ins Offene! ist eine Weiterentwicklung unserer szenischen Collage Juri&Joana, eine Liebe in Zeiten von * aus dem Herbst 2020.“ Dargestellt wird die Suche nach dem Weg der Protagonisten zurück ins Weite, ins Offene, begleitet von Live-Musik.

Choreographie Kathinka Sonneborn

Gespielt wird das Stück untwe der Leitung von Christine Dissmann und mit Musik von Nadia Bouamra Martinez und Paul Lesch spielen Thieu Ha Minh, Tamara Weber, Matthias Cano Urbanke, Aaron Langguth, Fritz Surmann, Minou Becker, Santiago Agurcia, Marlene Dissmann und Matilda Behrens nach der Choreographie von Kathinka Sonneborn.

Informationen und Bestellung unter www.eventbrite.de/e/open-air-jurijoana-hinaus-ins-offene-tickets-158623179199

Von Jutta Abromeit