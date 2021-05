Baruth

Die Freude ist auch in Baruth riesengroß, dass Freizeitsportler ihrem Hobby wieder gemeinsam nachgehen können – darüber informiert der private Veranstalter Dietmar Becker. Er schreibt: „Weil die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis nun stabil unter 100 liegt, können wir entsprechend der Eindämmungsverordnung die Sportangebote in der Sporthalle Baruth am Waldweg wieder aufleben lassen.“ Natürlich würden Teilnehmerzahl, das Führen von Kontaktlisten, die Vorlage eines Negativ-Tests, Hygiene-Auflagen und so weiter eingehalten, doch es gehe endlich wieder los, so Becker.

Zumba draußen habe bereits wieder begonnen, und ab Juni kann es dann auch in der Halle wieder losgehen, so der Veranstalter: Am 7. Juni starten die Angebote Wing Tsun Kids, Karate für Kinder und anschließend für Erwachsene. Tischtennis beginne bereits am 2. Juni, „und die Präventionskurse Rückenschule und Yoga sind in Vorbereitung“, sagt Becker.

Becker: „Keine Sommerpause“

Gleichzeitig erklärt er: „Wir werden in diesem Jahr auf die Sommerpause in der Sporthalle verzichten und öffnen, um den vielen Freizeit-Akteuren ein sportliches Angebot zu bieten.“ So wie wohl alle hoffe er „auf eine dauerhafte Öffnungsmöglichkeit ohne erneute Unterbrechung“.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.sporthalle.baruth-mark.de oder über Dietmar Becker, Telefon 0170-4794586.

Von Jutta Abromeit