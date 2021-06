Baruth: Ralf Hensel wird neuer CDU-Ortsvorsitzender

Baruth

Die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Baruth wählten kürzlich den Baruther CDU- Stadtverordneten Ralf Hensel zum neuen CDU-Ortsvorsitzenden. Er tritt die Nachfolge von Lutz Möbus an, der im letzten Jahr verstorben ist. Der 62 jährige Ralf Hensel wohnt in Klein Ziescht. Er gehört der Stadtverordnetenversammlung von Baruth seit dem Jahr 2003 an und ist von Beruf Seminarleiter für Nutzfahrzeuge. „Die CDU in Baruth möchte zum Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt und den Ortsteilen werden“, so Ralf Hensel.

Zur stellvertretenden Ortsvorsitzenden wählten die CDU-Mitglieder Heike von Gradolewski-Ballin aus Paplitz. Auch der CDU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordnete Danny Eichelbaum nahm an der Wahlveranstaltung in Paplitz teil. Er betonte, dass sich Baruth in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr gut entwickelt habe. Jetzt müsse es darum gehen, auch die ärztliche Versorgung in der Stadt zu verbessern und Ärzte nach Baruth zu holen.

Von MAZonline