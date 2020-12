Baruth

Schon mehr als 400 mal nutzten Brummifahrer den Dusch-Container im Industriegebiet Baruth. Darüber informierte Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) jetzt die Stadtverordneten. Die Kommune hatte einen Dusch- und einen Toiletten-Container am 23. September frei gegeben.

Mitten in der ersten Corona-Welle im Frühjahr standen Lkw-Fahrer wegen des Lockdowns auf ihren Fernfahrten plötzlich ohne Waschmöglichkeit da, denn Autohöfe und Gasthäuser waren zu. Waschräume und Toiletten konnten sie nur noch auf Betriebshöfen des eigenen Arbeitgebers nutzen. In dieser Situation hatten sich Logistikverbände und Speditionen an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) gewandt, es wurde die Initiative #Logistik Hilft gegründet. Die organisierte sofort mit vereinten Kräften Übersee-Container mit Sanitärausstattung. Doch so schnell, wie sich das Scheuer und seine Partner dachten, konnte es mit den Strom-, Wasser- und Abwasser-Anschlüssen nicht klappen, es waren Baugenehmigungen und Anschlüsse nötig, teils mit aufwendigen Erdarbeiten.

Im Mai wurden die beiden Sanitärcontainer in Baruth geliefert. Quelle: Privat

Im Kreis Teltow-Fläming stehen Container im GVZ Großbeeren und im Industriepark Eichspitze Ludwigsfelde sowie im Industriegebiet Baruth mit dem Mineralwasser-Abfüller Urstromquelle und den Holzverarbeitungsfirmen. Einschließlich Planung, Baugenehmigung, den Anschlüssen und Reinigung bis zum Jahresende investierte die Stadt Baruth 45.000 Euro in die beiden Container. „Das ist Geld, das sich gelohnt hat“, erklärte Ilk bei einem Pressegespräch in dieser Woche. Beide Container stehen auf kommunalem Gelände im Nordbereich an der Durchfahrtstraße An der Birkenpfuhlheide; im Südbereich gibt es weiterhin den privat betriebenen Truck-Stop, einen Imbiss mit Duschmöglichkeit.

Die Container am anderen Ende des Industriegebiets gehören zu inzwischen Dutzenden bundesweit. Vereinbart ist, dass Doc Stop, eine europaweit ehrenamtlich organisierte medizinische Unterwegsversorgung für Berufskraftfahrer, diese Container sechs Monate nach Inbetriebnahme betreut. Damit das künftig auch für die Baruther Container klappt, hatte der Berlin-Brandenburger Logistikverband LBBV zugesagt, „den Kontakt zu Firmen im Industriegebiet Baruth herzustellen, um sie vielleicht an den Unterhaltungskosten zu beteiligen“, so Ilk

Von Jutta Abromeit