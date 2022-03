Baruth

Erste Wasserstoffregion Brandenburgs kann der Kreis Teltow-Fläming nicht mehr werden. Doch er will nach Uckermark-Barnim, Lausitz und H2-Ostbrandenburg nicht ins Hintertreffen geraten. Das wurde am Freitag im Alten Schloss Baruth sehr deutlich. Einen Tag lang – moderiert von Reinhard Hannesschläger von der TH Wildau – ging es dort beim 2. Netzwerktreffen von Wasserstoff-Akteuren im Landkreis um diese Rohstoff- und Energieform, auf die mit dem absehbaren Ende fossiler Brennstoffe und dem Kampf um Wertstoffe in der Welt alle so große Hoffnungen setzen.

Bürgermeister Baruth: Energiewende jetzt

Eingeladen hatte wie beim ersten Treffen im November die Stadt Baruth. Damals gab es das Wasserstoff-Konzept das Landes noch nicht. Dennoch geht Peter Ilk (parteilos), dem Bürgermeister und Gastgeber, der Umstieg auf neue Energieformen und nicht-klimaschädliche Mobilität und Industrie entschieden zu langsam: „Wir dürfen keine Scheuklappen auf haben und müssen uns trauen, andere Möglichkeiten als bisher im Auge zu haben.“ Auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges fordert er: „Energiewende – jetzt!“

Dazu seien überall Klimamanager nötig, und die müssten den schnellen Weg zu neuen Energieformen gemeinsam mit Verwaltungen bestimmen. Kaum aussprechen konnte Ilk ein aktuelles bürokratisches Wortungetüm: Wasserstoffmarkthochlauf. Der ist in Ostdeutschland bis 2045 geplant. Ein Unding in Ilks Augen. Er jedenfalls habe alle Bürgermeister im Kreis angeschrieben, bisher jedoch mit wenig Rücklauf. Und er wetterte: „Wird ähnlich langsam wie bei Windkraftanlagen gearbeitet, dauern allein Genehmigungsverfahren acht bis zehn Jahre. Diese Zeit haben wir nicht mehr! Da graut einem, da muss ordentlich was passieren.“ Bei der Arbeit als global nachhaltige Kommune tue sich Baruth aus Effektivitätsgründen mit dem Nachbarn Golßen (LDS) zusammen.

Kreis TF will Wasserstoff-, Elektro- und Gas-Diskussion

Der Kreis habe bisher kein eigenes Wasserstoff-Konzept, erklärte Vize-Landrätin Dietlind Biesterfeld (SPD), deshalb sei man Baruth für die Initiative dankbar. Um Zielvorgaben von Brandenburgs Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungsgesetz zu erreichen, würden unterschiedliche Modelle mit CO2-neutralen Energieträgern und Antrieben geprüft, mit der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft VTF laufe der Test eines E-Gelenkbusses und es sei mit ihr eine Wasserstoff-, Elektro- und Gas-Diskussion geplant, so Biesterfeld. Des weiteren verwies sie auf den Flugplatz Schönhagen, der Gründungsmitglied und Partner von Initiativen emissionsarmer Flugantriebe sei. Zudem gebe es auf Flugplätzen hervorragend geeignete Freiflächen für dezentrale Energieerzeugung, sagte sie.

So soll es aussehen, das Log für die künftige Wasserstoff-Region Teltow-Fläming. Quelle: Jutta Abromeit

Genau da hakte Frank Broshog (parteilos) ein, der Bürgermeister der Gemeinde Am Mellensee. Er und sein Amtskollege von Nuthe-Urstromtal drängten seit Jahren, die Riesen-Liegenschaft ehemaliges Militärgelände Sperenberg/Kummersdorf endlich zu nutzen. „Wir haben geeignete Konzepte erarbeitet, dort Wasserstoff zu produzieren. Doch Eigentümer ist das Land, und es beweg sich nichts.“ Martin Bendig vom Wirtschaftsministerium kann vieles an Kritik nur „mitnehmen“, wie er sagt.

Zossen sieht sich vorerst als Wasserstoff-Beobachter

Unternehmer wie Spediteur Winfried Assmann erklärten, gern Neues zu probieren. Nur seien angesichts aktueller Kosten mit seinen 35 Lastern „die Grenzen für Experimemte sehr eng“, so Assmann. Dirk Kommer, dem Wirtschaftsförderer von Zossen, zeige die Diskussion, „dass weitere Entwicklungen nötig sind, um die Wasserstoff-Technologie für Unternehmen wirtschaftlich nutzbar zu machen“. Zossen mit vor allem kleinen und mittelständischen Firmen „sehe ich zunächst in einer Beobachterrolle“, so Kommer.

Für die Region Teltow-Fläming geht es jetzt darum, die Förderung für eine Bedarfs- und Machbarkeitsstudie auf die Beine zu stelle, bei der mindestens fünf Partner – Kommunen, Landkreis und Wirtschaft – den Eigenanteil von einem Viertel der 50- bis 100.000 Euro Projektkosten übernehmen. Gastgeber Ilk sagte der MAZ: „Es geht darum, dass der ganze Kreis Wasserstoff-Region wird – aber wir wollen Hauptstadt werden.“ Ein sehr klares Bekenntnis angesichts der Energie-intensiven Industrie im Holz-Kompetenzzentrum des Landes und der tausenden Lkws, die permanent mit Holzstämmen und anderen Ladungen durch das Städtchen donnern.

3. Netzwerktreffen im November in Baruth

Und das Fazit für Baruth – sind die Akteure in Sachen Wasserstoff einen Schritt weiter als beim ersten Treffen vor einem halben Jahr? Dazu Ilk: „Leider noch nicht viel.“ Dennoch plant der Rathauschef von Baruth für November das 3. Netzwerktreffen. Und er sagt: „Angesichts des Ukraine-Kriegs müssen wir Energie-Versorgung neu denken.“

Von Jutta Abromeit