Baruth: Werkstatt für Zukünfte

Baruth/Potsdam

Um Perspektiven und neu Räume für morgen dreht sich die Ausstellung „Morgen“ im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte in Potsdam. Grundsteine werden gelegt, Altes wird wiederbelebt und neu interpretiert. Die These lautet: Das ganze Land ist eine Werkstatt für Zukünfte. Alle Beteiligten haben jeweils eine Frage mitgebracht, die sie mit Blick auf die Zukunft beschäftigt.

Die Schau lädt dazu ein, weiterzudenken und neue Fragen zu stellen. Mitbestimmung und kreative Beteiligung spielen daher eine entscheidende Rolle für viele der rund 30 Partner, die sich in Potsdam präsentieren. Neben der Ausstellung werden auch Workshops, Diskussionen, Vorträge und Performances durchgeführt. Die global nachhaltige Kommune Baruth/Mark ist in der Ausstellung mit einem kleinen Stand vertreten und organisiert am Samstag, dem 2. April, den Brandenburger Tag der Nachhaltigkeit. Von 11 bis 17 Uhr steht der Tag im Zeichen nachhaltiger Praxis. Akteurinnen und Akteure aus Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft zeigen das Spektrum für eine „Welt von Morgen“ auf, und wie man aktiv die Zukunft mitgestalten kann.

Vormittag stehen die Agenda 2030 und die 17 Nachhaltigkeitsziele sowie die Vorstellung des Formats des Baruther Bürgerdialoges 2019 –2022 auf dem Programm. Auch das Streuobstwiesenprojekt in Baruth wird thematisiert. Am Nachmittag dreht es sich unter anderem um kommunale Partnerschaften, die Jugendbeteiligung und Nachhaltigkeit in Brandenburg.

Wer an den Diskussionsrunden teilnehmen möchte, meldet sich an unter studio@gesellschaft-kultur-geschichte.de

Von MAZonline