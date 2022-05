Baruth

Zum zweiten Mal seit Beginn von Putins Krieg gegen die Ukraine startete am Freitagmorgen ein Hilfstransport aus Baruth Richtung Osten. Mit drei Fahrzeugen und einem Anhänger bringen Fahrer um Wabau-Werkleiter Frank Zierath Hilfsgüter für die befreundete Kommune Ternopil in der Westukraine an die polnisch-ukrainische Grenze.

„Dieses Mal sind das, was die Stadt und die Baruther gesammelt haben, hauptsächlich Hilfsgüter für ein Kinderheim in Ternopil“, sagt Bürgermeister Peter Ilk (parteilos). Er geht dieses Mal nicht mit auf Fahrt, für ihn habe die Rettung des Werks Brandenburger Urstromquelle jetzt Vorrang.

Ukraine-Hilfe: Am frühen Freitagmorgen startete ein Hilfskonvoi für Menschen im Kriegsgebiet aus Baruth/Mark nach Ternopil, einer Stadt im Grenzgebiet zu Polen, zu der die brandenburgische Kommune im Urstromtal seit Jahren freundschaftliche Kontakte pflegt. Eigens dafür ließ die Stadt diese Aufkleber drucken. Quelle: Privat

Wenige Wochen nach Kriegsbeginn war aus Ternopil die Bitte um Hilfsgüter im Rathaus Baruth angekommen. Wie Frank Zierath von der Baruther Beteiligungs- und Projektentwicklungs-GmbH (BBP) und Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) informieren, hatte der Rathauschef nach konkreten Dingen gefragt, die angesichts des Krieges und der täglichen Ankunft von etwa 1.000 Flüchtlingen aus dem Osten des Landes hilfreich wären.

Wie von Ilk nach dem ersten Hilfstransport Anfang März bereits angekündigt, setzt Baruth die Hilfe für den Ort nahe Lwiw fort. Das Städtchen im Urstromtal pflegt seit Jahren Kontakte nach Ternopil, zu einer Partnerschaft war es wegen Corona noch nicht gekommen.

Von Jutta Abromeit