Baruth/Murun

Die Baruther revanchieren sich jetzt bei den Bewohnern ihrer mongolischen Partnerstadt Murun: Im Frühjahr im ersten Lockdown waren von dort 4000 Schutzmasken als Schnellhilfe nach Baruth gekommen, jetzt wollen die Baruther vor allem den ärmsten Bewohnern der Provinzhauptstadt helfen: Sie schicken für rund 48.000 Euro Schnelltests und Schutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel und andere dringend benötigte Hilfsmittel in die Innere Mongolei.

Dafür nutzt das Städtchen im Urstromtal das im Herbst aufgelegte Bundes-Förderprogramm Corona-Solidarpakt: Über das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (das frühere Entwicklungshilfeministerium) und die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) können deutsche Kommunen Ortschaften in Entwicklungsländern Hilfe zukommen lassen, und das bei kompletter Erstattung der Kosten. Anfang Dezember hatten die Bürgermeister aus Baruth und Murun dazu per Video-Konferenz miteinander gesprochen.

Ts Gansukh, Bürgermeister der mongolischen Provinhauptstadt Anfang Dezember bei einer Video-Konferenz über die Corona-Hilfe aus der brandenburgischen Partnerstadt Baruth; im Hintergrund deren Bürgermeister Peter Ilk (2.v.r./parteilos) und Entwicklungshilfe-Koordinator Karsten Wittke. Quelle: Privat

Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) schrieb deshalb an Ganbat Bontoi Damba, den mongolischen Botschafter in Deutschland. Er erklärt gegenüber der MAZ: „Auch wenn wir uns zurzeit nicht besuchen können und auch keine Flugzeuge zwischen beiden Ländern fliegen, wollen wir unsere Partnerschaft lebendig halten.“ Baruth hatte in den zurückliegenden Jahren vor allem geholfen, in Murun ein Handwerker-Bildungszentrum aufzubauen, um Ausbildungen für Jugendliche zu ermöglichen damit die hohe Jugend-Arbeitslosigkeit in der Region Murun gesenkt wird.

Baruth per Video zugeschaltet

Ilk schreibt an Ganbat (in der Mongolei redet man sich generell nur mit dem Vornamen an): „In diesem Jahr haben wir in unserem Schulungszentrum in Murun (Huvsgul Aimag) nur wenige Veranstaltungen durchführen können.“ Es habe zwar einige Veranstaltungen zum Thema ökologische Stadtentwicklung gegeben, die von einem Professor der Universität Ulaanbataar unterstützt worden seien, doch die Baruther hätten sich aus Deutschland nur per Video zuschalten können, so Ilk.

Nun möchten die Baruther den Menschen in Murun in verschiedenen Einrichtungen gern helfen, „die Corona-Pandemie gut zu überstehen“, schreibt der Bürgermeister dem Botschafter. „Insbesondere wollen wir für die ärmsten Einwohner in Murun Schutzausrüstung übergeben.“ In Abstimmung mit der Stadtverwaltung in Murun haben die Baruther eine Liste der zur Verteilung vorgesehenen Schutzmittel zusammen gestellt. „Anfang Januar 2021 soll dann das Geld zur Beschaffung der Schutzmittel nach Murun überwiesen werden“, schreibt Ilk an Ganbat, deshalb wolle er in der Botschaft eine kurze offizielle Presseinformation geben und bittet um einen Termin im Januar in der Botschaft in Berlin.

„Die Angst dort ist wirklich groß“

Am Telefon sagt Ilk gegenüber der MAZ: „Die Angst dort ist wirklich groß.“ Sollte das Virus erst einmal unter den nur 3,3 Millionen Einwohnern grassieren, sei schnell ein großer Teil der Bevölkerung betroffen. So macht er trotz der großen zusätzlichen bürokratischen Arbeit für dieses Hilfsprogramm Druck: „Zum einen dauert ja alles seine Zeit, zum anderen soll die Hilfe bald in Zentralasien ankommen. Gibt es grünes Licht, überweist Baruth das Geld und in Murun kann das Benötigte dann für rund 14,4 Millionen Tögrög eingekauft werden.“

Von Jutta Abromeit