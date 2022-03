Radeland

Was würde passieren, wenn nach der Nicht-Inbetriebnahme der Erdgas-Leitung Nordstream 2 auch über Nordstream 1 kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland käme? Bei einem ersten Besuch auf der neuen Erdgas-Verdichterstation Radeland II fragte die MAZ nach.

Zur Galerie So sieht sie aus, die neue Erdgas-Verdichterstation Radeland II zwischen Radeland-Siedlung und Zesch am See – ein kleiner Betriebsrundgang in Bildern.

Gigantisch und glänzend in der prallen Märzsonne liegen sie im Rohrgraben: Gasleitungen der Pipeline Eugal, gebaut, um die Ostsee-Pipeline Nordstream 2 nach Süden mit anderen Leitungen zu verbinden. Der erste Eugal-Strang war 2020 fertig, dann folgte Strang 2. Auch diese Rohre als jüngster Teil im mitteleuropäischen Versorgungsnetz sichern nun unseren Alltag. Nach der Opal-Verdichterstation Radeland I im Jahre 2012 liegt heute zwischen Radeland und Mückendorf ein beeindruckendes, noch viel größeres Feld an Leitungen und Technik oberirdisch – die Verdichterstation Radeland II. Solche Verdichter sind nötig, weil das Erdgas auf seinem rund 280 Kilometer langen Weg von Lubmin an der Ostsee bis nach Deutschneudorf an der tschechischen Grenze etwa in der Mitte verdichtet werden muss, um es ohne Druckabfall transportieren zu können.

Gebaut hat die Leitung die in Kassel (Hessen) ansässige Firma Gascade Gastransport GmbH. Vor knapp einem Jahr ging die neue Eugal-Verbindung und Radeland II ans Netz. Seither fließt Erdgas durch diese Leitung. „Aber eben nicht so viel, wie es mit Nordstream 2 sein könnte. Aber vielleicht werden bald andere Ströme zugeschaltet“, erklärt Mattias Maiwald. Er ist Betriebsleiter von Radeland II mit zehn Mitarbeitern vor Ort und er ist zuständig für die Onshore-Station in Frankfurt (Oder). Dort steht die Verdichterstation Mallnow, Verbindungspunkt der osteuropäischen Gas-Leitung Jamal mit der deutschen Gas-Leitung Jagal.

Leitungsnetz kann flexibel auf alles reagieren

Wie ist das nun mit unserer Erdgas-Versorgungssicherheit? Das erklärt Gascade-Pressesprecherin Uta Kull: „Als unabhängiger Fernleitungsnetzbetreiber sind wir für den Gastransport zuständig. Die Mengen bestimmen Gashändler.“ Grundsätzlich sei das deutsche Leitungsnetz flexibel genug, um auf den Ausfall einzelner Transportrouten zu reagieren, sagt Kull; auf deutscher und europäischer Ebene würden zur Versorgungssicherung verschiedenste Szenarien simuliert.

Und sie sagt: „Aktuell gibt es keine Einschränkungen bei den Lastflüssen, die durch die Nord Stream 1 kommen.“ Jedoch beobachte Gascade die aktuelle Situation sehr genau, erklärt die Sprecherin. Dazu stünde die Firma mit den anderen deutschen und europäischen Netzbetreibern sowie mit dem deutschen Gasmarkt-Gebiet THE (Trading Hub Europe) in Kontakt. „So stellen wir sicher, dass wir immer zeitnah reagieren können“, so Kull.

Auch Transport anderer Rohstoffe denkbar

Grundsätzlich sei es Firmen-Auftrag, Deutschland und Europa mit Erdgas aus unterschiedlichsten Quellen zu versorgen. „Auch vor dem Hintergrund der aktuell erörterten stärkeren Diversifizierung von Versorgungsquellen kommt unserem integrierten Fernleitungsnetz eine wichtige Rolle beim Transport von Gas aus alternativen Quellen zu, etwa aus Norwegen oder auch Gas aus LNG-Flüssiggas-Terminals“, erklärt sie. (Anm. d. Red.: LNG steht für Liquified Natural Gas, also Flüssiggas)

Betriebsleiter Maiwald ergänzt: „Es ist vorstellbar, auch Wasserstoff zu transportieren, das ist bei Gascade seit zwei Jahren schon ein großes Thema.“ Nur sei dazu noch eine ganze Menge zu klären, denn einfach so seien die Durchmesser der Erdgasleitungen nicht mit Wasserstoff zu füllen, „man legt da nicht nur einen Hebel um“, erklärt er, Gascade habe einige Wasserstoff-Projekte auch initiiert.

Und er erklärt noch etwas: „Man darf sich den Transport in Erdgas-Leitungen nicht einseitig vorstellen. Die Fließrichtung kann tageweise wechseln.“ Allerdings nur zwischen Verdichterstationen. Über Verdichterstationen müssten ankommende Erdgasströme auf dem Gelände umgeleitet und in kleine Rohre verteilt werden, um sie entgegengesetzt wieder auf die Reise zu schicken, so der Betriebsleiter. Hinzu fügt er noch: „Wenn also Polen jetzt Gas in Westeuropa kauft, dann fließt es bei uns nach Osten.“

5,5 Millionen Kubikmeter pro Stunde möglich

Die Verdichterstationen sind übrigens nicht permanent in Betrieb. Drei riesige Gas-Turbinen mit einer Leistung von je 23,8 Megawatt könnten bis zu 5,5 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Stunde verdichten und transportieren. „Höchstens zwei Turbinen sind immer nur in Betrieb. So sichern wir beim Ausfall eines Aggregats die Transportfähigkeit“, erklärt Betriebsleiter Maiwald.

Sprecherin Uta Kull fasst Erdgas-Transporte in Deutschland zusammen: „Der Betrieb einzelner Anlagen ist unabhängig von bestimmten Transportrouten und nicht an einzelne Leitungen gebunden, da alle Pipelines ins deutsche und europäische Fernleitungsnetz viele Netzverknüpfungen haben.“ Betrieb und Fahrwege würden tagesaktuell nach Kapazitätsbuchungen angepasst. „Nur ist das nicht wie beim täglichen Einkauf im Supermarkt. Im Erdgas-Handel gibt es etwas längerfristige Verträge, aus denen man nicht täglich ein- oder aussteigen kann.“

Gas-Händler bestimmen Menge und Richtung

Fazit nach dem Besuch der neuen Verdichterstation Radeland II: Die Infrastruktur für den Erdgas-Transport wird ausgebaut; wer damit wie viel Rohstoffe in welche Richtung transportiert, das entscheiden Gas-Händler und -Versorger.

Von Jutta Abromeit