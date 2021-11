Jüterbog

„Hereinspaziert zum kreativen Beisammensein“ heißt es jeden Mittwochnachmittag und Freitagabend im Stadtteil-Treff in der Brückenstraße im Jüterbog II. Ganzjährig ist hier jeder willkommen, der Lust und Laune hat, eigene Ideen aus Stoff, Papier, Wolle, Holz oder sonstigen Materialien umzusetzen und/oder bei einer gemütlichen Tasse Kaffee anderen dabei über die Schulter zu schauen.

Eigene Ideen sind in der Bastelstube in Jüterbog willkommen

„Am schönsten ist es, wenn jemand eigene Ideen mitbringt. Aber falls einem nichts einfällt, wird man auch im Internet fündig“, weiß Rosel Bahre, die schon lange zum Kreis der Stammbesucher zählt und in dieser Woche ihre aus mit Wolle gestopften Stoffkürbisse als Anregung zwischen Kuchentellern und Kaffeetassen auf den Tisch gelegt hat.

„Die Kürbisse liegen bei mir zu Hause noch 14 Tage auf den Schränken und Fensterbrettern, dann wird es Zeit für den Adventsschmuck“, sagt die 71-Jährige mit ihrem auch nach 40 Jahren noch immer unverkennbar Dresdner Dialekt, der schon von Hause aus nach Gemütlichkeit klingt.

In den Regalen des Treffpunkts zieht schon langsam die Adventszeit heran. Quelle: Uwe Klemens

Gemütlichkeit ist überhaupt das passendeste Wort, wenn man die Atmosphäre der Kreativnachmittage und -abende beschreiben will. Denn neben dem Austausch handwerklicher Kniffe wird natürlich auch über die neuesten Ereignisse im Kiez und über Freud und Leid in der Nachbarschaft gesprochen, ganz so, wie es der Idee des Treffpunkts in dem als sozialen Brennpunkt geltenden Stadtteil entspricht.

„Mittwochs bleiben meist wir Älteren unter uns, Freitags kommen auch Jüngere, die sich hier gemeinsam Kleidung für ihre Kinder nähen“, erzählt Ilona Grüning, die ebenfalls zu den Stammbesuchern gehört. Die von ihr diesmal mitgebrachten Wintervögel aus Wollresten finden am Kaffee- und Basteltisch ungeteiltes Lob.

Adventstreffen am 11. Dezember wegen Corona ungewiss

Wie lange es die Bastelnachmittage angesichts der steigenden Coronazahlen noch geben wird, wissen die Frauen derzeit nicht. „Die Zahlen sind derzeit ja bereits wieder jenseits von Gut und Böse“, seufzt Nadine Fischer, die, wie Grüning, auch zum ehrenamtlichen Quartiersrat gehört. Falls sie dürfen, wollen die Frauen am 11. Dezember ab 14 Uhr zu einem Adventstreffen einladen, bei dem nicht nur aus Restmaterialien mit Kindern gebastelt, sondern auch gemeinsam gesungen wird.

Von Uwe Klemens