Zellendorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf will Fördermittel für den Zellendorfer SV (ZSV) beantragen. Der Fußballclub braucht wegen der hohen Auslastung an Trainings und Spieltagen dringend einen größeren Umkleide- und Sanitärbereich. Für die Planung sind im diesjährigen Haushalt bereits 20.000 Euro eingestellt. Im Sozialausschuss klärte Bauamtsleiter Ron Peterson die Mitglieder über den aktuellen Stand der Planung auf. Seit Anfang des Jahres laufen die Vorbereitungen.

Schon während der jährlichen Sitzung der Niedergörsdorfer Vereine im November 2020, hatte der ZSV-Vorstandsvorsitzende die aktuelle Lage beschrieben. Laut Ronny Heinrich sei das Vereinshaus inzwischen viel zu klein. So würden bei 18 Trainingseinheiten von dienstags bis freitags mit durchschnittlich zehn Mann insgesamt 180 Mitglieder eine kleine Umkleide sowie die sanitären Anlagen nutzen, die aktuell nur aus drei Duschen, zwei Toiletten und einem Pissoir bestünden. Das ist auch im normalen Spielbetrieb zu wenig. Denn bei vier Heimspielen am Wochenende plus Gastmannschaften kämen noch einmal rund 80 Nutzer dazu.

Auch die Gemeinde Niedergörsdorf sieht den Bedarf und möchte nun Fördermittel für das Projekt beantragen. Wie Andrea Schütze im Sozialausschuss erklärte gab es im vergangenen Jahr bereits ein Gespräch mit der SPD-Bundestagsabgeordneten und Sprecherin der Arbeitsgruppe Sport, Dagmar Freitag zu den Fördermöglichkeiten. Laut Schütze habe die Gemeinde zum einen die Möglichkeit Gelder aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu beantragen. Dort liegt die Mindestgrenze des Gesamtaufwandes allerdings bei 500.000 Euro. Die Kosten für das Projekt in Zellendorf liegen jedoch deutlich darunter. Laut Andrea Schütze habe eine ortsansässige Firma die Gesamtkosten auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Auch der neue Kunstrasenplatz wurde 2018 mit Fördermitteln finanziert. Quelle: Isabelle Richter

Weiterhin gebe es die Möglichkeit, Gelder aus dem Sonderförderungsprogramm „Der Goldenen Plan Ost“ zu beantragen. Wie Andrea Schütze erklärte, seien die Gelder für 2021 schon bestätigt. Nicht verbrauchte Gelder sollen im Juni vergeben werden. „Wie die Chancen für 2022 sind, kann man so nicht sagen“, so die Hauptamtsleiterin weiter. Beantragt werden sollen die Fördermittel dennoch. „Wir sind eine kleine Gemeinde, aber mit einem ganz großen berühmten ZSV. Wir werden es versuchen und die Planung weiter verfolgen“, so Schütze.

Gemeinde braucht grünes Licht von Bauaufsicht

Anfang Januar folgte deshalb bereits ein Treffen des Vereins mit dem Bauamt. Ende Januar präsentierte Bauamtsleiter Ron Peterson dem ZSV die ersten Vorschläge. Auch der Planer wurde hinzugezogen – Anfang März gab es ein Treffen. Dazu erklärte Ron Peterson im Sozialausschuss: „Das war ein sehr guter Termin, weil wir uns vor Ort anschauen konnten, wie der Sportverein arbeitet. Man konnte uns relativ gut darstellen, wo im Trainingsbetrieb als auch im Turnierbetrieb die Probleme sind.“ Laut Peterson habe man dann schnell festgestellt, dass ein Umbau des Vereinshauses nicht ausreiche.

Um Platz für drei Kabinen mit Zugang zu einem zentralen Waschraum und einem zentralen WC-Raum zu schaffen, müsse ein Anbau her. Das Problem: Der Sportplatz liegt im Außenbereich von Zellendorf. „Das heißt, wir brauchen dann im nächsten Schritt die Entwurfsplanung“, so Peterson. Dieser soll laut Planer nach Ostern vorliegen und dann noch einmal mit dem ZSV besprochen werden. Danach müsse eine Bauvoranfrage an die Untere Bauaufsicht gestellt werden, „um überhaupt zu erfahren, ob diesem Bauvorhaben aus bauordnungsrechtlichen Belangen stattgegeben werden kann“, so Peterson. Sollte dies der Fall sein, könnte im nächsten Schritt schon der Fördermittelantrag vorbereitet werden.

Von Isabelle Richter