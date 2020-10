Ludwigsfelde

Ohrenbetäubender Lärm hallt über den Bahnhof Ludwigsfelde. Es quietscht und dröhnt, klappert und brummt. Der Verursacher ist nicht zu übersehen: Auf den Schienen am Bahnsteig Eins schiebt sich eine große gelbe Maschine Zentimeter für Zentimeter vorwärts. Was heißt groß – hauptsächlich ist sie lang: Auf rund 600 Metern reiht sich Wagen an Wagen.

Die Maschine, die da am Donnerstag im Zuge der Bauarbeiten zwischen Ludwigsfelde und Niedergörsdorf durch den Ludwigsfelder Bahnhof fährt, ist nach dem benannt, was sie tut: Es ist ein Reinigungs- und Gleisumbauzug. Wenn man es ganz genau nimmt, müsste man sie sogar Gleisumbau-und-Gleisschotterbettungs-und-Reinigungsmaschine nennen – diese Bezeichnung würde dem Zug jedenfalls in seiner Länge in kaum etwas nachstehen, aber der Einfachheit halber nennt sie Bauleiter Ingo Struck einfach Gleisumbauzug. Nacheinander fahren verschiedene Maschinen in aneinander gehängten Wagen über die alten Schienen und tauschen sie samt Schwellen gegen neue aus. Außerdem wird der Schotter, in denen die Schwellen liegen, gereinigt.

Gleisumbauzug ist etwas Besonderes

Das Besondere an dem Gleisumbauzug ist, dass er die ganzen Schritte in einem Zug vereint. Gunnar Mayer, Bauüberwacher von der Bahn, erklärt: Den Gleiswechsel, das Schwellenaustauschen und das Reinigen des Schotters könne man auch mit mehreren einzelnen Maschinen machen, doch die Gleisbaufirma Swietelsky komme eben mit diesem speziellen Zug. „Das ist auch für mich besonders zu sehen, das erlebt man ja nicht jeden Tag“, sagt Mayer. „So groß und so professionell habe ich das noch nicht gesehen.“

Gunnar Mayer, Bauüberwacher von der Bahn, ist fasziniert von dem Gleisumbauzug: „So groß und so professionell habe ich das noch nicht gesehen.“ Quelle: Lisa Neugebauer

„Am Ende muss alles auf den Millimeter genau sitzen“

Besonders beeindrucken ihn das Zusammenspiel und die Konzentration der Gleisbauer. „Ich habe das mit einem Formel-1-Team verglichen: Hier weiß jeder genau, wann er wo hin muss und wann er wo mit anpacken muss.“ Insgesamt 25 Mitarbeiter und sechs Helfer sind im Einsatz. Einige laufen immer wieder neben dem Zug auf und ab und kontrollieren die Maschinen, andere sitzen in kleinen Kabinen unterhalb der Maschine und steuern die Werkzeuge. Dem Lärm sind sie hier tagtäglich ausgesetzt. Immer wieder springt auch ein Mitarbeiter zwischen den Maschinen auf die Gleise, um etwas gerade zu rücken oder zu kontrollieren. „Am Ende muss alles auf den Millimeter genau in Höhe und Richtung sitzen“, sagt Bauleiter Struck.

Bauleiter Ingo Struck von der Firma Swietelsky kann jeden Schritt des Gleisumbauzugs erklären. Quelle: Lisa Neugebauer

Insgesamt rund 4800 Meter Schienen werden die Mitarbeiter der Gleisbaufirma in drei Tagen austauschen, allein 800 davon im Bahnhof Ludwigsfelde. Mit 3000 Pferdestärken schafft der Gleisumbauzug etwa 180 Meter in der Stunde, im gleichen Zeitraum werden etwa 800 Kubikmeter Schotter gereinigt.

Schritt für Schritt: Das macht der Gleisumbauzug Was der Gleisumbauzug genau tut, erklärt Bauleiter Stuck beim Entlanggehen an der Maschine. Die meisten Arbeitsschritte lassen sich nämlich von außen gut beobachten: Kurz hinter der Lok löst eine erste Maschine zunächst die Schienenbefestigungen und sorgt so dafür, dass die alten Schienen an der Seite des Zuges hochgehoben werden können. Dann hebt eine Art Zange die Schwellen aus dem Schotter – diese werden im oberen Teil des Zuges gesammelt und später entsorgt. Die nachfolgende Maschine sammelt den Schotter ein, der dann über Fließbänder und Siebe einmal bis zum Ende des Zuges transportiert wird. Zwischendurch wird er immer wieder geschüttelt, damit Dreck und Müll von ihm abfallen. Am Ende des Zuges ist der Schotter gereinigt und fährt über Fließbänder wieder zurück nach vorn. Dort setzten Maschinen anschließend neue Schwellen auf das Schotterbett. Kurz darauf justiert ein Arm der Maschine hin und her, um die neuen Gleise in die Befestigungen zu legen. Im letzten Schritt zieht eine Maschine die Schrauben fest.

Ludwigsfelder beobachten die Gleisarbeiten

Der Gleisumbauzug der Firma Swietelsky ist europaweit unterwegs – und seine Besonderheit erkennen wohl auch viele Passanten: Immer wieder bleibt ein Ludwigsfelder am Gleis stehen, um der Maschine zuzuschauen. Bauarbeiten können manchmal eben nicht nur nervig, sondern auch richtig spannend sein. In den kommenden Tagen wird der Zug noch auf der Bahnstrecke nach Trebbin unterwegs sein. Wer Glück hat, kann dann vielleicht noch einen Blick darauf erhaschen.

Von Lisa Neugebauer