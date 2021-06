Königs Wusterhausen

Sylvia Maltz ist Maklerin bei Von Poll Immobilien in Königs Wusterhausen und kennt den Immobilienmarkt der Flughafenregion wie kaum eine andere.

Im Interview spricht Sie über die Preisspirale, die Probleme bei alten Häusern und die günstigsten Gemeinden der Flughafenregion.

Frau Maltz, angenommen, Sie würden jetzt ein Haus für sich selbst suchen. Sie haben genaue Vorstellungen und einen festen Preisrahmen. Wie würden Sie vorgehen?

Sylvia Maltz: Interessenten haben zwei Möglichkeiten. Entweder sie checken täglich die Angebote im Internet oder lassen sich bei einem Makler als Suchkunde eintragen. Dann bekommen sie Informationen zu passenden Objekten zugeschickt. Ich persönlich empfehle, beides parallel zu machen. Trotzdem würde ich in unserer Region wohl kaum auf die Schnelle mein Traumhaus finden, dafür ist der Markt zu sehr umkämpft. Ein Makler wäre aber meine erste Anlaufstelle, da viele Immobilien den vorgemerkten Interessenten bereits gezeigt werden, noch bevor sie auf den digitalen Plattformen veröffentlicht werden.

Wie viel Zeit muss man denn aktuell für die Suche einplanen?

Bei einem Einfamilienhaus etwa ein halbes Jahr. Das gilt aber nur für die Interessenten, die sich intensiv kümmern. Wer exklusivere Angebote sucht, etwa ein Wassergrundstück, der sucht oft ein Jahr und länger. Je detaillierter die Vorstellungen, desto länger die Suche. Daher spielt auch die Kompromissbereitschaft der Suchenden eine große Rolle.

Wonach suchen Interessierte, die sich aktuell bei Ihnen melden?

Die Anfragen sind vielfältig: Häuser, Wohnungen, Baugrundstücke, Freizeitimmobilien. Dabei spielen äußere Faktoren wie Anbindung oder Schulnähe eine immer geringere Rolle. Die entscheidende Frage ist für viele oft nur die Qualität des Internets. Wenn die stimmt, wird auch in abgelegenen Gegenden gekauft. Das Problem ist aber, dass es kaum Angebote gibt.

Wenn man auf den einschlägigen Seiten der Makler schaut, finden sich etwa für Königs Wusterhausen mehr als 76 Häuser. Das ist doch nicht wenig.

Gleichzeitig habe ich aber 4.600 Einträge von registrierten Kunden, die ein Haus in Königs Wusterhausen suchen. Rechnerisch macht das rund 60 Interessierte pro Haus. Angebot und Nachfrage stehen demnach nicht im Verhältnis. Dadurch steigen auch die Preise, und das auf allen Ebenen. Bei Mieten verzeichnen wir 50 Prozent Zuwachs in den letzten zehn Jahren. Bei Häusern im Verkauf sind es 115 Prozent, bei Eigentumswohnungen 124 Prozent. Aktuell ist eine gute Zeit, um zu verkaufen. Aber wer etwas sucht, der hat es derzeit schwerer.

Flughafenregion BER. Quelle: Detlev Scheerbarth

Welche Objekte lassen sich in der Flughafenregion noch am leichtesten finden?

Am ehesten Bestandsimmobilien, also Einfamilienhäuser aus den 30er Jahren, der DDR oder Nachwendezeit. Davon gibt es die meisten am Markt. Sie werden oft aus Altersgründen verkauft und sind günstiger als neue Häuser.

Um wie viel günstiger?

Wer selbst baut, zahlt im Schnitt 300.000 Euro für ein Grundstück. Haus und Grundstück kosten zusammen circa 550.000 Euro, allerdings noch ohne Zaun und Briefkasten. Unterm Strich sollten Kaufinteressenten beim Neubau mit durchschnittlich 650.000 Euro rechnen. Das ist ein großes Finanzierungspaket. Bestandsimmobilien sind dagegen noch unter 450.000 Euro zu haben. Die müssen zwar oft modernisiert werden, aber wenn eine junge Familie dort einzieht, kann sie selbst über die Modernisierungsschritte entscheiden und gegebenenfalls noch ein paar Jahre mit der alten Einbauküche leben. Das ist der Vorteil. In der aktuellen Marktsituation gibt es aber auch einen Nachteil, der vielen nicht bewusst ist: Käufer brauchen für den Kauf einer Bestandsimmobilie viel Eigenkapital.

Warum?

Weil die Bank nur so viel Kredit gibt, wie die Immobilie auf dem Papier wert ist. Die realen Preise liegen aber deutlich darüber. In Töpchin war gerade eine Doppelhaushälfte für 300.000 Euro im Angebot. Das klingt bezahlbar. Aber weil der Bodenrichtwert für Töpchin sehr niedrig ist, wird die Bank einer Familie nur 150.000 Euro Kredit für das Haus gewähren. Die restlichen 150.000 Euro zuzüglich der Kaufnebenkosten müssen sie selbst aufbringen. Das können viele nicht stemmen.

Was raten Sie?

Junge Familien sollten mit ihrer Hausbank sprechen und sich ihre Möglichkeiten durchrechnen sowie sich ein Finanzierungszertifikat geben lassen. Damit bescheinigt die Bank, was sich die Familie leisten kann. Mit diesem Papier punkten sie auch bei Maklern. Wer jedoch über kein Eigenkapital verfügt, hängt in der Luft.

Das heißt, dass bei Bestandsimmobilien nur Leute zum Zuge kommen, die Geld haben?

Genau. Das gilt ebenso für unbebaute Grundstücke, weil auch die deutlich über Verkehrswert verkauft werden. Wer wenig Eigenkapital hat, kann eigentlich nur eine Fertigimmobilie von einem Bauträger kaufen. Da finanziert die Bank mindestens 80 Prozent. Aber die sind eben teurer, wodurch auch die Kreditbelastung deutlich höher ist.

Hier entstehen Fertigimmobilien: das Baugebiet Ritterschlag in Schulzendorf. Quelle: Oliver Fischer

Diese Entwicklung muss Auswirkungen auf das soziale Gefüge der Region haben. Spüren Sie, dass sich das Klientel Ihrer Kundschaft verändert?

Ja, das können wir bestätigen. Der Kaufkraftindex hat sich in der Region gesteigert. Wir finden heute Milieus in der Region, Besserverdiener, die es vor zehn Jahren in diesem Umfang noch nicht gab. Das sind Politiker, Manager oder Start-ups, von denen immer mehr in die Region ziehen.

Das heißt aber auch, dass es für Otto-Normalverbraucher immer schwieriger wird, sich ein Objekt leisten zu können.

Das stimmt, doch leider gibt es aktuell kaum Alternativen. Oft wohnen Paare oder junge Familien in Berlin in einer Wohnung. Wenn Kinder kommen, müssen sie sich vergrößern. In Berlin gibt es aber kaum bezahlbare Mietwohnungen, auch in Königs Wusterhausen zahlen Käufer für eine Wohnung im Neubau inzwischen 15 Euro pro Quadratmeter. Da ist ein Hauskredit angesichts der niedrigen Zinsen oft günstiger.

Welche Region würden Sie Suchenden empfehlen, die noch ein Schnäppchen machen wollen?

Die Zeit der Schnäppchen ist vorbei, aber im Norden von Dahme-Spreewald sind Ragow, Mittenwalde oder Töpchin noch attraktiv. Das sind jedoch Gebiete, die infrastrukturell nicht so gut angebunden sind. In Zossen finden sich ebenfalls noch schöne und bezahlbare Objekte, vor allem zur Miete. Darüber hinaus würde mir nördlich des Spreewalds keine Region mehr einfallen, wo Immobilien noch günstig zu erwerben sind. Auch im Schenkenländchen gehen die Preise inzwischen durch die Decke.

Was denken Sie, wie lange sich die Spirale noch so dreht?

Sicher nicht ewig. Die Region um Potsdam und Kleinmachnow hat ihren Höhepunkt bereits erreicht. Die Flughafenregion ist jedoch besonders, weil bei uns mit dem BER, Tesla und Amazon so viel in Bewegung ist. Wir erwarten innerhalb der nächsten fünf Jahre noch zweistellige Zuwächse. Die Debatte um den Berliner Mietendeckel spielt ebenso eine Rolle, weil Investoren Alternativen zu Berlin suchen. Wer über einen Kauf nachdenkt, sollte daher eher jetzt aktiv werden als in fünf Jahren.

Was könnte aus Ihrer Sicht für ein Ende des Trends sorgen?

Wenn sich die Zinsen verdoppeln, könnte es Käufer geben, die heute geschlossene Verträge nicht mehr bedienen können. Das könnte die derzeitige Entwicklung stoppen. Abseits von politischen oder wirtschaftlichen Unwägbarkeiten ist das momentan aber das einzige Szenario, das ich sehe.

Von Oliver Fischer