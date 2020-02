Erinnerung an eine Doppelhochzeit

Langenlipsdorf

Auch wenn der Valentinstag für viele Paare ein besonderer Tag ist, ist er längst nicht der wichtigste im Zusammenleben. Einer der wichtigsten im Leben von Beatrix Heinzel und ihrem Ehemann Michael war der Tag ihrer Hochzeit, der auch in der MAZ für eine Schlagzeile sorgte. „Eine tolle Hochzeit im Quartett“ hieß es am 7. Oktober im Jüterboger Echo. Denn auch Beatrix’ Schwester Sandra und Michaels Bruder Ralf gaben sich am selben Tag zur selben Zeit vor dem selben Altar das Ja-Wort – sind aber heute nicht mehr zusammen.

Beatrix Poser und Michael Heinzel gaben sich vor 24 Jahren bei einer Doppelhochzeit das Ja-Wort - auch vor dem Traualtar: Ihre Schwester Sandra und sein Bruder Ralf. Quelle: Uwe Klemens

Liebe auf den ersten Blick

„Bei uns war es die berühmte Liebe auf den ersten Blick“ erinnert sich Beatrix Heinzel, die damals noch Poser hieß, an das erste Treffen genau sieben Jahre vor ihrer Hochzeit. „Seine schönen braunen Augen haben mir sofort gefallen, aber auch sein Witz und überhaupt seine ganze Art. Micha war für mich einfach ein unglaublich cooler Typ, dem ich nicht widerstehen konnte“, erinnert sich die Langenlipsdorferin, die damals 17 Jahre alt war, als sich die beiden in der Disco in Stolzenhain kennenlernten.

„Auch mir war die Schönheit des fremden Mädchens sofort aufgefallen und ich hatte sie schon länger aus der Ferne beobachtet, bis sie dann plötzlich neben mir stand“, beschreibt Michael Heinzel, der aus Kleinkorga stammt, den Moment, an dem der Funke einfach übersprang.

Einfach anrufen ging damals noch nicht

„Kommt er auch wirklich wieder zur nächsten Disco?“, bangte die junge Frau schon wenige Tage später. Denn einfach anrufen, wie es heute ihre Tochter Hanna tun kann, um sicher zu gehen, ging Ende der 80er Jahre ja noch nicht.

Micha kam, und die Zeit des Liebesbrief-Schreibens begann. Wenn Beatrix mit dem Moped zum Fußballplatz kam, um ihm und seinem jüngeren Bruder beim Spielen zuzusehen, saß oft auch ihre jüngere Schwester auf der Rückbank. Bis es auch zwischen den beiden Geschwistern der Verliebten funkte, war praktisch nur eine Frage der Zeit.

„Praktisch war auch die Idee der Doppelhochzeit“, sagt Michael Poser. Der Ankündigung ihrer jüngeren Geschwister, heiraten zu wollen, folgte Beatrix’ Frage, wie es denn bei ihnen stände. Die Idee, mit nur einem Fest mit den gleichen Verwandten und fast identischem Freundeskreis gleich zwei Hochzeiten zu feiern, gefiel allen Beteiligten, „auch, wenn es sicherlich nicht der romantischste Heiratsantrag war“, gesteht Michael Heinzel und lacht. 170 Gäste sorgten dafür, dass schon um 23 Uhr das Buffet leergefuttert war. „Aber wenigstens das Bier hat gereicht“, so Michael Heinzel.

Mit Leib und Seele Langenlipsdorfer

Nach drei Jahren im Haus der Brauteltern bauten sich die beiden im selben Ort eine eigene Bleibe. „Die Dorfgemeinschaft hier hat mich herzlich aufgenommen und ich bin mit Leib und Seele Langenlipsdorfer geworden“, sagt der Bankkaufmann. Für seine Frau, die heute die Kita im Ort leitet, kam sowieso kein anderer Ort in Betracht.

Auch wenn bis zur Silberhochzeit nach ein gutes Jahr bleibt, gibt es dafür schon die ersten Ideen. Eine ähnlich große Feier wie zur Hochzeit zu machen, ist eine davon. Vielleicht steuern sie auch mit dem Camper einen abgelegenen Platz an oder holen auf dem Kreuzfahrtdampfer die Hochzeitsreise nach, die es damals nicht gab.

Von Uwe Klemens