Alexanderdorf

Was die Heimatregion an Reizvollem und Außergewöhnlichem zu bieten hat, erschließt sich jemandem mit Besucherblick oft eindrücklicher als dem Einheimischen. Mit der Abtei St. Gertrud in Alexanderdorf gibt es ein Juwel mit überregionaler Ausstrahlung in der Gemeinde Am Mellensee. Ausflügler, Rad- und Wandertouristen steuern das idyllisch gelegene, friedliche Refugium der Benediktinerinnen am Waldrand gern an. Aus der ganzen Republik kommen Interessierte hierher.

Auf der Suche nach Antworten

Die zurzeit 21 Ordensschwestern betreiben zwei beliebte Gästehäuser. Sie bieten am Wochenende oder länger Rückzugsmöglichkeiten vom Alltag, Stille, Teilnahme am Gebet, geistliche Kurse, Ikonen-Malerei, Führungen durch den bezaubernden Garten. Das alles geht momentan wegen Corona nicht, und in den Klostermauern hält sich nur auf, wer dazu gehört. Das sind neben den Mitarbeitenden, die in Hostienbäckerei oder Grundstückspflege ihren Dienst tun, auch Nina aus Essen und Sinje aus Hamburg. Beide Frauen suchten deutschlandweit ein für sie „passendes“ Benediktinerinnen-Kloster und sind im Internet über die Webseite der Nonnen auf die Abtei aufmerksam geworden.

Die Abtei öffnet sich gastfreundlich – wenn die Pandemie beendet ist. Quelle: Andrea von Fournier

„Es gibt viele interessante Klöster, und die unterscheiden sich deutlich“, sagt Sinje, die eine Internet-Suchmaschine bemühte. Imposante Kreuzgänge, sogar Wellnessangebote finden sich da. Kloster Alexanderdorf strahlte für sie Schlichtheit in einer tollen Landschaft aus, sodass sie sich die geistliche Stärkung, Antworten zu bekommen auf die Fragen, die sie bewegten, hier vorstellen konnte. Sie wollte die Gemeinschaft der Schwestern kennenlernen. Überdies lebt ihr Bruder in Teltow, sodass es gar keine Berührungsängste à la Ost-West gab. Nachdem sie Gast im Kloster war, fand sie ihre Hoffnungen erfüllt. Mehr noch: Sie erfuhr von der Oblaten-Gemeinschaft, der sie später beigetreten ist. Inzwischen hat sie eine enge Beziehung zum Kloster.

Mitarbeit im Klostergarten

Oblaten sind Christen, Frauen wie Männer, die sich im Glauben an der Regel des um 540 gestorbenen heiligen Benedikt orientieren. Sie leben ihren Alltag in ihrer angestammten Umgebung, arbeiten, manche haben Familie. Mit dem „Oblationsversprechen“ binden sie sich geistlich an ein benediktinisches Kloster. Sinje kommt mehrmals im Jahr nach Alexanderdorf, arbeitet und betet in der Gemeinschaft und findet es hier stärkend, wunderschön und inspirierend. Momentan entdeckt die Hamburgerin ihren „Grünen Daumen“ im Klostergarten.

Das Kloster ist für seine Konzerte überregional bekannt und beliebt, die allerdings derzeit nicht stattfinden können. Quelle: Andrea von Fournier

Nina arbeitete In der Hostienbäckerei mit und freute sich, dass den Nonnen mit dem neuen „Kloster-Knusperbrot“ eine zündende Idee gekommen ist, dem Verkaufsrückgang 2020 wegen vieler ausgefallener Gottesdienste zu begegnen. Die Essenerin prüft sich, ob sie sich ein Leben ganz für Gott vorstellen kann. Auch sie hatte sich schon andere Klöster vor Alexanderdorf angesehen. Doch hier gab es für sie ein besonderes Erleben: „Nachdem ich das Tor durchschritt, fühlte ich: ,Das könnte ein Ort zum Leben für mich sein!’“ Nirgendwo anders hätte sie das in der Intensität erlebt. Nachdem sie zunächst einfach den Ort auf sich hatte wirken lassen, kam sie noch mehrfach hierher. Nun lebt sie fast wie die Schwestern, nimmt alle Gebetszeiten wahr, arbeitet vormittags. Es wäre eine radikale Entscheidung, die sie bald treffen will. Vielleicht kommt sie an den Ort, in die Gemeinschaft, die ihr ans Herz gewachsen ist.

Von Andrea von Fournier