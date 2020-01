Eher ruhiger Jahreswechsel

Teltow-Fläming

Relativ ruhig ist für Polizei und Feuerwehr die Silvesternacht verlaufen. Im ganzen Kreisgebiet gab es 15 Feuerwehr- und acht Rettungseinsätze. In Ludwigsfelde wurde die Feuerwehr zu drei Einsätzen gerufen, in Großbeeren musste sie zweimal ausrücken und in Rangsdorf und Zossen je einmal.

Trotz der im Verhältnis zu den Vorjahren ruhigeren Gesamtsituation melden die Rettungssanitäter, dass es bei ihren Einsätzen unter anderem auch zur Amputation von Gliedmaßen kam. Ursache war der nicht sachgerechte Umgang mit Feuerwerkskörpern sowie der Gebrauch nicht zugelassener Feuerwerkskörper.

Verstöße gegen Sprengstoff- und Waffengesetz

„In Blankenfelde-Mahlow und Rangsdorf gab es mehrere Kleinbrände“, sagte der Kreisbrandmeister Tino Gausche gegenüber der MAZ. An mehreren Orten seien Container durch Feuerwerkskörper in Brand geraten. Die in den Jahren zuvor fast üblichen Feuerwehreinsätze, weil Raketen und Böller auf Balkonen gelandet seien und dort ein Feuer entzündet hätten, habe es diesmal so gut wie gar nicht gegeben.

Böller in Ludwigsfelde beschlagnahmt

Aus der Polizeibilanz für den zurückliegenden Jahreswechsel stechen immerhin drei Ereignisse besonders hervor: Am Bahnhof in Ludwigsfelde hat die Polizei in der Silvesternacht bei einer Personenkontrolle mehrere illegale „Polenböller“ sichergestellt. Außerdem führte der Kontrollierte eine geringe Menge drogenverdächtiger Substanzen mit sich. Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie des Mitführens von Drogen wurden eingeleitet.

In Blankenfelde-Mahlow hat ein Unbekannter mit einer Schreckschusspistole in eine Gruppe von Menschen geschossen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt und mussten von Rettungskräften am Einsatzort ambulant behandelt werden.

16-Jähriger am Kopf verletzt

Ähnliches ereignete sich auch in Rangsdorf. Dort wurde von einem Parkplatz aus eine Rakete auf eine Gruppe an der Bushaltestelle an der Kreuzung Großmachnower Straße/Bergstraße abgeschossen. Ein 16-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen an Ohr und Verbrennungen. Als er die Tatverdächtigen zur Rede stellen wollte, wurde er bedroht. Der junge Mann informierte daher die Polizei. Die kontrollierte die Personalien einer Gruppe. Dabei stellten die Polizisten Schreckschusspistolen sicher.

Da deren Besitzer nicht im Besitz eines entsprechenden Waffenscheins waren, erging Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Verletzte wurde von einem Rettungswagenteam betreut.

Erstes Baby lässt noch auf sich warten

Ruhig war es um den Jahreswechsel auch im Krankenhaus Ludwigsfelde. Das erste Baby lässt nach dem Jahreswechsel noch auf sich warten.

Von Udo Böhlefeld