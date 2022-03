Baruth

Das Unternehmen Binderholz betreibt in Baruth einen hochmodernen Sägewerksstandort. Über 65 Millionen Euro hat es nach eigenen Angaben seit der Übernahme Ende 2017 investiert, zuletzt rund 38 Millionen Euro in ein neues Bürogebäude und das Herzstück der Produktion, eine hochleistungsfähige Sägelinie. Dank dieser aktuellsten Großinvestition zähle der Binderholz-Standort in Baruth zu den Top 5 der führenden Sägewerksstandorte Europas, heißt es in einer Mitteilung aus dem Unternehmen.

Baruth: Modernes Bürogebäude entstand

Viele Jahre lang arbeiteten die Verwaltungsmitarbeiter bei Binderholz in Baruth in verschiedenen Büros über das Werksgelände verteilt. Das neue Bürogebäude bringe die Mitarbeiter jetzt in einer hellen und großzügigen Arbeitsatmosphäre zusammen. Es zeige gleichzeitig, was modernen Holzbau heute ausmacht. Bei der Energieversorgung des Bürogebäudes sei auf einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen geachtet worden: Wärme und Strom kommen vom eigenen Biomasse-Heizkraftwerk, die Gebäude-Kühlung erfolgt durch Brunnenwasser.

Hochleistungsfähige Sägelinie in Betrieb

Das neuste Glanzstück steht jedoch in der Produktion: die hochleistungsfähige Sägelinie. Sie vereine alles, was modernste Sägetechnologie zu bieten hat, schreibt Binderholz. Sie sei hochflexibel. Stämme von 2,50 bis fünf Meter Länge und Durchmesser von 110 bis 550 Millimeter könnten gesägt werden.

Ende 2020 wurden die ersten Baumaßnahmen durchgeführt, im Sommer 2021 kamen die ersten Maschinen. Parallel wurde eine autarke Restholzentsorgung für die neue Linie montiert. Im Dezember 2021 konnte dann bereits der erste Stamm durch die Anlage fahren. Die Sägelinie wurde nach zweimonatiger Inbetriebnahme- und Optimierungs-Phase im März an die Produktion übergeben. Sie ersetzt eine alte Linie aus dem Jahr 1994.

Im Zuge der Montage wurde auch die technische Infrastruktur modernisiert. Eine durch e_dis installierte neue Elektro-Zuleitung des Werks, versorgt die neue Linie mit ausreichend Leistung.

Von MAZonline