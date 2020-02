Federn reißen und Quirle schnitzen

Blankensee

Beim Federnreißen in Blankensee ging es auch dieses Mal wieder lustig zu. Und das nicht nur am Tisch der Frauen, sondern auch bei den Männern, die Quirle schnitzten. „Wir haben die Veranstaltung erstmals auf einen Freitag gelegt, dann sind die Leute entspannter und haben auch mehr Zeit“, sagt Detlef Fimmel, Vorstandsmitglied der Blankenseer Dorfgemeinschaft. Und damit lag er richtig, denn mit mehr als 30 Beteiligten war der Abend so gut besucht wie selten.

Die Frauen sitzen gemeinsam am Tisch. Quelle: Margrit Hahn

Wer bettet sein Haupt nicht gern auf weichen Daunenkissen? Allerdings weiß kaum jemand wie die Federn ins Kissen kommen. Das Bauernmuseum und die Dorfgemeinschaft Blankensee laden alljährlich zum Federnreißen ein, damit die ländliche Tradition nicht in Vergessenheit gerät.

Evelyn Liebner (r.) und Lisa Brauße breiten die Federn auf dem Tisch aus. Quelle: Margrit Hahn

Früher kamen die Frauen des Dorfes an langen Winterabenden reihum in warmen Stuben zusammen. Das Federnreißen war reine Frauensache. Die Männer fertigten aus den Spitzen ausgedienter Weihnachtsbäume Quirle, die im Haushalt Verwendung fanden. Und so wie einst trafen sich auch dieses Mal im Raum des Heimatvereins die Frauen zum Federnreißen und die Männer zum Quirleschnitzen.

Ramona Schubert (r.) reibt die Kissen mit Kernseife ein. Quelle: Margrit Hahn

Vor 25 Jahren haben die damalige Museumsleiterin Martina Pahlow und der damalige Vereinsvorsitzende Jürgen Brauße die Tradition wiederbelebt. Zweimal musste in all den Jahren ausgesetzt werden, weil es keine Federn gab. Die Federn in diesem Jahr stammen von 2018, die waren übrig geblieben.

Die Daunen werden von den harten Federkielen getrennt. Quelle: Margrit Hahn

Während die Frauen die Daunen von den harten Federkielen trennten, und dabei keiner niesen oder husten durfte, wetzten die Männer die Schnitzmesser. Ein Teil der Baumspitzen wurden beim Weihnachtsbaumverbrennen nicht vor dem Feuer verschont. Einige Spitzen erhielt Museumschefin Carola Hansche aus Kleinmachnow. „Ich weiß bis heute nicht, wer der edle Spender war“, so die Museumschefin. Einige Spitzen waren so groß, dass es schon eine Herausforderung war, und so wurde überlegt, für welche Großküche ein solcher Riesenquirl in Frage kommt.

Evelyn Liebner (l.) zeigt Neuling Madina Brauße, was beim Federnreißen zu beachten ist. Quelle: Margrit Hahn

Die weichen Daunen stopfte Ramona Schubert in die vorbereiteten Kisseninletts. Den Stoff hatte sie zuvor mit Kernseife eingerieben, denn die Federn sind fetthaltig. Durch die Seife wird der Stoff versiegelt. Die gefüllten Kissen wurden mit Stecknadeln zusammengeheftet, denn es gab niemanden, der die Nähmaschine bedienen konnte. Martina Pahlow, die das sonst immer übernommen hatte, war verhindert. Dafür hatte sich Liane Sachse bereiterklärt, die gestopften Kissen später zu Hause zu nähen. Sie musste am Freitagabend noch arbeiten und konnte deshalb nicht dabei sein.

Michaela Brauße (l.) schnitzte am Männertisch Quirle. Quelle: Margrit Hahn

Lisa Brauße ist in Sachen Federnreißen ein alter Hase. Die 82-Jährige zeigte den Neulingen, wie es funktioniert. Als sie noch Kind war, wurden bei ihr zu Hause in Zauchwitz Federn gerissen. „Wir hatten Enten und Gänse auf dem Hof, die geschlachtet wurden. Die Federn wurden gesammelt, sodass es sich zum Federnreißen gelohnt hat. Dazu wurden dann die Nachbarinnen eingeladen“, berichtet Lisa Brauße, die auch mitgeholfen hat. Sie erinnert ich sogar noch an die leckere rote Johannisbeertorte, die es damals gab.

Mit Schnitzmessern werden die Baumspitzen bearbeitet. Quelle: Margrit Hahn

Madina Brauße war am Freitagabend die Jüngste. Sie war zum ersten Mal dabei. „Es geht darum alte Traditionen kennenzulernen , sodass diese später weitergegeben werden können“, sagt die Blankenseerin. Ihre Mutter Michaela Brauße hatte keine Lust auf Federn, sie liebt Holz und so setzte sich an den Männertisch und half beim Quirleschnitzen.

Die Männer sind emsig bei der Sache. Quelle: Margrit Hahn

Uwe und Julia Güttl wohnen in der Friedensstadt Glau. Sie sind erst kürzlich dem Verein beigetreten, der sich die Traditionspflege auf die Fahne geschrieben hat. „Ich habe in der Bäckerei Röhrig ein Video über Blankensee gesehen und wusste was hier auf mich zukommt“, so Uwe Güttl.

Die fertigen Quirle werden im Blankenseer Bauernmuseum zum Kauf angeboten. Quelle: Margrit Hahn

Oliver Warnke und seine Frau Kathrin wohnen seit einem Jahr in Blankensee. Ihnen gefiel es am Freitagabend sehr, zumal es auch eine gute Gelegenheit war, am Dorfleben teilzuhaben.

Von Margrit Hahn