Blankenfelde

Zwei Jugendgruppen gerieten Freitagnacht in einen Streit am Bahnhof Blankenfelde. Aus der einen Gruppe heraus wurde einem 17-jährigen Jugendlichen ein waffenähnlicher Gegenstand an den Kopf gehalten, auch soll er dreimal mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden sein. Die Jugendlichen um Angreifer stiegen anschließend in einen Zug und fuhren nach Berlin. Wer etwas über den Vorfall weiß, soll sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Tel. 03371 6000 melden.

Von MAZonline