Blankenfelde-Mahlow

Am Dienstag in den Abendstunden haben sich Unbekannte in der Rembrandstraße in Blankenfelde-Mahlow über die Terrasse und einem Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Täter durchwühlten sämtliche Wohnräume. Laut Aussagen der Polizei wurde Schmuck entwendet. Dadurch entstand ein Diebstahlschaden von ungefähr 200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren.

Von MAZonline