Blankenfelde-Mahlow: Kleingärtner am Kiebitzberg ackern für den Frühling

Blankenfelde-Mahlow/Ludwigsfelde

Es grünt so grün, auch wenn nicht Spaniens Blüten blühen: Allüberall in den Kleingärten der Region ist in diesen Tagen „ackern“ angesagt. Rechtzeitig vor den Feiertagen wurden die Gärten auf Vordermann gebracht, damit Ostern in den Parzellen im Grünen gefeiert werden konnte.

Egbert Schneider und seine Frau haben den Kleingarten in der Anlage am Kiebitzberg zwischen Glasowbach und der Kreischaussee formal erst 2020 übernommen. „Bewirtschaftet haben wir den Garten aber schon seit 2014, weil die Vorbesitzerin das aus Altersgründen nicht mehr konnte“, sagt der Gartenfreund. Eigentlich sind die beiden in diesem Jahr spät dran, „aber weil es etwas länger kühl war, konnte man einige Sachen noch nicht machen“, ergänzt er.

Kartoffeln und Zwiebeln in die Erde von Blankenfelde-Mahlow

Jetzt geht es mit dem Kartoffeln- und Zwiebelnsetzen los. Und natürlich sind Aufräumarbeiten angesagt. Reste der ehemaligen Dachdeckung aus Bitumenwellpappe müssen entsorgt werden, auch die Tonscherben von Blumenkästen und -töpfen liegen zum Abtransport bereit. „Viel hat nicht gefehlt und wir hätten das Wasser in Kübeln aus der Laube tragen müssen“, sagt Schneider. „Als wir ins Bett gehen wollten, war das Bett schon nass.“

Gemeinsam mit den Nachbarn haben sie die alte Wellpappe entfernt, nun schützt ein langlebiges, nigelnagelneues Blechdach die Laube nach DDR-Baumuster B 19. „Wir wussten auch nicht, dass man die Bitumenwellpappe nach drei, vier Jahren mit einer Spezialfarbe behandelt. Wer das nicht macht, bei dem regnet’s nach sieben oder acht Jahren durch.“

Die B 96 ist viel lauter als die Startbahnen vom BER

Eine rund 20 Zentimeter dicke Schicht aus Steinwolle sorgt dafür, dass das Paar das Prasseln des Regens – und auch die Flugzeuge vom nahen BER – kaum hört. Denn die Gartenanlage liegt genau zwischen Nord- und Südbahn des Flughafens. „Das ist allerdings sowieso gut zu ertragen, insbesondere die Südbahn hören wir kaum, weil die Flugzeuge schon sehr tief sind. Der Krach von der ebenfalls nahen B 96 ist viel lauter.“

Egbert Schneider in seiner Laube am Kiebitzberg in Blankenfelde-Mahlow. Quelle: Udo Böhlefeld

In Blankenfelde-Mahlow in der Anlage am Kienitzberg: Wasser und Grube inklusive

Jetzt, nach den Osterfeiertagen, wollen die Schneiders den Garten etwas umgestalten, dabei soll es auch neue Erdbeerbeete geben. Die Hochbeete müssen vorbereitet werden, es soll Kohl und Salat gepflanzt werden. Denn hier wie überall im Bundesgebiet gilt, dass in Kleingärten auf mindestens einem Drittel der Fläche Obst und Gemüse angebaut werden muss. Die Pacht für den Kleingarten liegt brandenburgüblich bei 230 Euro jährlich inklusive aller Nebenleistungen. Darin sind am Kiebitzberg auch die Wasserversorgung und die Grubenentsorgung enthalten.

Andernorts kann das anders geregelt sein, wie Hannes Metzner, Leiter der Geschäftsstelle des Kreisverbandes der Gartenfreunde e.V. Zossen mit Sitz in Ludwigsfelde betont. „Zum einen gibt es unterschiedliche Besitzverhältnisse. Manch eine Anlage ist in privater Hand, andere wieder sind im Besitz der Gemeinde oder der Stadt. Auch die Wasserversorgung läuft mal über den entsprechenden Wasserverband, mal über Gemeinschafts- oder private Brunnen.“ Allerdings liegen die jährlichen Pachten für Grundstücke zwischen 200 und 400 Quadratmetern überall zwischen etwa 130 und 250 Euro.

Im Altkreis Zossen keine freien Parzellen

Im Bereich des Kleingartenverbandes gibt es aktuell rund 1650 Parzellen. „Frei sind davon aber in unserem Bereich gar keine.“ Der Andrang ist aktuell derart groß, dass der Kreisverband entsprechende Nachfragen gar nicht verzeichnet. „Zwar werden auch aktuell immer wieder Parzellen vergeben“, so der Geschäftsstellenleiter, „aber das läuft ganz normal über das Vergabeverfahren.“ Zu deutsch: Eine Parzelle, die frei wird, ist ganz schnell wieder weg.

Für die Parzellenvergabe ist der jeweilige Spartenverein zuständig. Viele von ihnen führen eine Warteliste, andere räumen ihren Pächtern ein Vorschlagsrecht ein. „Am Ende haben die Vereine und wir als Verband aber die Hand drauf. Wenn der vorgeschlagene Neupächter zum Beispiel sagt, er will kein Gemüse anbauen, oder er passt nicht in die Anlage, dann sagen wir auch mal Nein. Das kommt aber relativ selten vor.“

Der Kreisverband ist ein Zusammenschluss von zur Zeit 33 Kleingartenvereinen im ehemaligen Kreisgebiet Zossen. Das Verbandsgebiet reicht von Ludwigsfelde über Blankenfelde-Mahlow und Zossen bis Wünsdorf und der Gemeinde Am Mellensee. Wer auf der Suche nach einem Garten ist, findet auf der Internet-Homepage des Verbandes eine Übersicht über die Mitgliedsvereine.

