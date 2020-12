Potsdam

Was ist wirklich in dem Container in Blankenfelde-Mahlow passiert am 18. Januar? Der Angeklagte Bernd S. spricht von einem Unfall. Er habe seinen Geschäftspartner Serif G. aus Versehen ins Gesicht geschossen. Ein Schuss habe sich aus der Schrotflinte gelöst, als er nach hinten gestolpert war. Nach zehn Tagen der Beweisaufnahme wurden heute die Plädoyers verlesen. Für die Staatsanwaltschaft und die Anwälte der Nebenkläger ist der Fall klar: Es war keine fahrlässige Tötung.

Der Angeklagte hatte ausgesagt, dass Serif G. ihm die spätere Tatwaffe abkaufen wollte. Staatsanwältin Stiller hält das Waffenangebot für „völlig absurd.“ Warum sollte Bernd S. Serif G. eine Waffe anbieten und ihm damit noch mehr Macht geben? Hatte S. doch geschildert, dass es Tage vor der Tat zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen war. Serif G. hatte festgestellt, dass ihm Geld fehle und Bernd S. dazu gezwungen sich in seinem eigenen Imbiss nackt auszuziehen, um ihm zu beweisen, dass er nichts entwendet hatte. G. hätte ihn mit einer kleinen Pistole bedroht, sagte S.

Bernd S. sei sich „verarscht“ vorgekommen

Die Staatsanwältin vermutet vielmehr, dass dem Angeklagten nach der Aktion im Imbiss der Kragen geplatzt sei: Der Angeklagte sei sich nach der Situation im Imbiss „verarscht“ vorgekommen. Stiller wandte sich in ihrem Plädoyer direkt an den Angeklagten: „Das ging Ihnen zu weit. Er hat Ihnen einen Diebstahl unterstellt, obwohl er doch der Schuldner war. Und dann zwang er Sie auch noch sich in ihren eigenen vier Wänden auszuziehen.“ Bernd S. hatte vorher ausgesagt, dass Serif G. ihm aufgrund eines zurückliegenden Grundstücksgeschäfts Geld schulde.

Auch das Verhalten nach der Tat wird ihm angelastet. Bernd S. sei nach der Tat einfach zur Tagesordnung übergegangen. Er war sogar mit Bekannten in ein Restaurant gegangen und hätte sich gut amüsiert. Erst der zunehmende Druck der Angehörigen, die ihn am Tag nach der Tat zur Rede stellten, hätte dazu geführt, dass er sich bei der Polizei gestellt hatte.

Die Staatsanwältin sagt, es sei von vorsätzlicher Tötung auszugehen. Aber die Merkmale für einen Mord seien nicht gegeben: Es lasse sich nicht nachweisen, ob Bernd S. die Tötung geplant habe oder Serif G. eventuell nur „einnorden“ wollte und dann spontan gehandelt habe. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren.

Anwältin der Nebenkläger fordert lebenslange Freiheitsstrafe

„Der Angeklagte versucht seit Prozessbeginn seine Tat zu verdecken. Aber auf eine perfide Weise“, sagt die Rechtsanwältin der Nebenkläger Eva Steiner. Er sei ein Narzisst, der immer im Mittelpunkt stehen wolle. Anscheinend sei er mit seiner einnehmenden Art und den vielen Plaudereien bis jetzt gut durchs Leben gekommen, sagt sie. Aber der Schein trüge: „Das ist nicht der nette Teddybär von nebenan.“ Sie beantragt eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten.

Er habe den Geschädigten vorsätzlich getötet. Steiner sieht die Mordmerkmale Heimtücke, sowie niedrige Beweggründe als erfüllt. Bernd S. habe Serif G. direkt ins Gesicht geschossen, als dieser auf sein Handy schaute. Somit habe Serif G. keine Chance gehabt. Als niedrige Beweggründe gab die Anwältin Habgier und Ausländerfeindlichkeit an. Geld war Bernd S. sehr wichtig, er hätte sich von der Tötung G.s einen finanziellen Vorteil erhofft. Zudem hätte Bernd S. das Opfer aufgrund seiner bosnischen Herkunft diffamiert. „Er nennt ihn scherzhaft ’Kanake’“, sagt die Anwältin Steiner. In seinem Handy hatte er Serif G. lediglich als „Autohändler“ eingespeichert, obwohl sie sich bereits seit mehr als fünf Jahren kannten. Das zeige, dass er ihm keine Menschlichkeit entgegen gebracht hätte, sagt Steiner. Während ihres gesamten Plädoyers hat sich Bernd S. abgewandt. Er hält den Kopf gesenkt, schaut niemandem in die Augen.

Anwältin des Angeklagten: „Null komma null Vorsatz“

Die Rechtsanwältin des Angeklagten Verena Duchow zeichnet ein ganz anderes Bild von ihrem Mandanten. Er sei nicht manipulativ und auch kein Narzisst. Ganz im Gegenteil. Bernd S. sei „eher einfacher Natur“ und könnte schwer mit irgendetwas hinter dem Berg halten. Das habe man auch daran gemerkt, dass er sich im Grunde den ganzen Prozess über selbst verteidigt habe und immer sehr detailreich ausgesagt habe. Duchow erinnert an die Aussagen des Waffensachverständigen, der die Schilderungen des Angeklagten, dass dieser beim Stolpern aus Versehen den Abzug betätigte, für durchaus plausibel hielt. Es sei ein Unfall gewesen, fahrlässige Tötung, „null komma null Vorsatz“. Sie fordere eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, auf Bewährung. Ihr Mandant sei ein „reuiger, bibeltreuer Mensch“, der sich bereits versucht hatte bei den Angehörigen zu entschuldigen.

Reuig zeigte sich Bernd S. auch in seinen letzten Worten. „Man kann nicht einfach Entschuldigung sagen. Das ist zu einfach. Es ist ein Mensch gestorben“, sagt Bernd S. Er schaut auf seine Finger während er spricht, verschränkt sie, wie zum Gebet. Dann zieht er sie wieder auseinander. Er habe sich auf den „Deibel“ eingelassen, er sei nicht stark genug gewesen. Er wollte die 2.500 Euro für das Gewehr unbedingt haben, das sei der größte Fehler seines Lebens gewesen. Er hoffe, dass jemand seine Unschuld erkennt und die Wahrheit ans Licht kommt.

Welche der vorgetragenen Wahrheiten am Ende rechtsgültig ist, wird sich am 18. Dezember entscheiden, dann soll das Urteil gesprochen werden.

Von Lena Köpsell