Blankenfelde-Mahlow/Baruth

Der Regionalwanderweg „Baruther Linie“ zwischen Blankenfelde-Mahlow im Norden und Baruth im Süden des Landkreises hat eine erste Rastmöglichkeit bekommen. Die erste von sieben Sitzbänken an dem historischen Wanderweg wurde eingeweiht.

Obwohl der historische Wanderweg parallel zur Regionalbahnstrecke des RE 5 intensiv genutzt wird, gab es lange keine Sitzgelegenheiten für müde Wanderer. Bei einer Beratung des Tourismus-Stammtisches Teltow-Fläming entstand so die Idee, das zu ändern. Architekt Wilken Straatmann griff die Anregung auf und setzte sie, angereichert mit seinen Überlegungen, mit Hilfe eines Tischlers aus dem Nachbarlandkreis Potsdam-Mittelmark um.

Die kreuzweise Anordnung der Sitzplätze sollen das Miteinander stärken. Seinem Gegenüber zugewandt reden und rasten – diese Vorstellung floss in die Umsetzung ein und führt nun zu der Form der Bänke. Auch wurde bei kraftschlüssigen Verbindungen fast gänzlich auf Schrauben verzichtet. Straatmann überlegte sich auch, wie man einen Bezug zur Baruther Linie in die Konstruktion einbringen könnte. Das wurde schlussendlich durch die Fräsung der Streckenführung des Wanderweges in die Rückenlehne der Bänke realisiert. Ein roter Punkt markiert dabei den Standort der Bank an der Wanderroute. Die erste der sieben Bänke steht an einer Raststelle am Glasowbach in Blankenfelde-Mahlow.

Wertvoller ländlicher Raum

Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) betonte, dass die Einweihung der neuen Bank zu den Terminen gehöre, die sie besonders gern wahrnehme. Spannend sei, dass die Baruther Linie als historischer Wanderweg auch heute noch regionales Entwicklungspotenzial besitze. Die Corona-Zeit zeige gut, welche Rolle der ländliche Raum für die individuelle Bewegung eines Menschen spiele. Bestes Beispiel dafür sei die Flaeming-Skate, die dafür intensiv genutzt wird. „Das verdeutlicht einmal mehr, wie wertvoll unser ländlicher Raum ist“, sagte sie.

Gute Zusammenarbeit der Gemeinden

Die Landrätin dankte allen, an der Realisierung der Pläne Beteiligten, und lobte ausdrücklich die Bereitschaft der Ehrenamtler: „Ihr Einsatz ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Mehr als 70 Menschen, die sich gewinnbringend mit ihren Ideen und ihrer Kraft für den Landkreis einsetzen – das ist die eigentliche Geschichte, die es zu erzählen gibt.“ Auch Marion Pods vom Tourismus-Stammtisch Teltow-Fläming lobte die gute Zusammenarbeit von Landkreis, Gemeinden, der Stadt Baruth/Mark, den jeweiligen Bauhöfen, dem Konstrukteur und den beteiligten Vereinsmitgliedern und dankte allen für ihr Engagement.

Die Baruther Linie führt entlang der Strecke des Regional-Express RE 5, lässt sich über acht Bahnhöfe bequem erreichen und in Teilabschnitten erwandern. Die geplanten sieben Bänke sind Ergebnis der Zusammenarbeit von Tourismus-Stammtisch, Landkreis und Kommunen. Initiator der Aktion ist der Tourismus-Stammtisch Teltow-Fläming, finanziert wurde die erste Bank vom Landkreis.

Von Udo Böhlefeld