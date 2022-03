Blankenfelde-Mahlow: Tag der offenen Tür in den Kitas

Blankenfelde-Mahlow

In der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow können sich Eltern und Interessierte am Samstag, 19. März, in allen Kindertagesstätten der Gemeinde umsehen, Fragen stellen und umfassende Informationen direkt von den Erzieherinnen und Erziehern erhalten. Zum Tag der offenen Tür sind Besucherinnen und Besucher in der Zeit von 9 bis 13 Uhr willkommen: Tabaluga, Karl-Liebknecht-Straße 22 g, Kinderplanet, Jühnsdorfer Weg 50, Pusteblume, Rhönstraße 25-27, Blausternchen, Bahnhofstraße 1, Spektakulum, Berliner Straße 69, Kleine Strolche, Weidenhof 5, Evangelische Invitas Kita Glasow-Mahlow, Rathenaustraße 45 und in der Evangelischen Hoffbauer-Kita Mahlow, Berliner Straße 26.

Von MAZonline