Blankenfelde-Mahlow

Die Rembrandtstraße in Blankenfelde soll zwischen dem Trebbiner Damm und dem Jühnsdorfer Weg künftig mit Tempo 30 beschildert werden. Außerdem soll sich die Vorfahrtsregelung an der Kreuzung zum Jühnsdorfer Weg ändern. Einem entsprechenden Antrag der Grünen-Fraktion stimmten die Gemeindevertreter von Blankenfelde-Mahlow in ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend zu.

Begründet wurde der Antrag damit, dass sich die Rembrandtstraße sowieso schon in einem „katastrophalen“ Zustand befinde, das Befahren mit 50 Stundenkilometern durch die tiefen Dellen also ohnehin schon nicht möglich sei. Da regelmäßig Ladung aus Anhängern verloren gehe, komme für die Anwohner eine Lärmbelästigung hinzu.

Andere Vorfahrtsregelung soll kommen

Außerdem, so heißt in dem Antrag, kämen über die Rembrandtstraße viele Kinder in die Kita, die Grundschule und in den Hort. Insofern sei die Beschilderung auch eine Maßnahme zur „dringend benötigten Schulwegsicherung“.

Die Grünen-Fraktion verwies zudem darauf, dass sich viele Autofahrer auf dem Jühnsdorfer Weg fälschlicherweise als vorfahrtsberechtigt wägen – und dass auch die Querungsstrecke von etwa 30 Metern für Fußgänger Gefahren berge. Der Antrag sah deshalb auch vor, die Vorfahrtsregelung zu ändern, um die Kreuzung zum Jühnsdorfer Weg Fußgänger- und fahrradfreundlicher zu machen. Mit 26 Ja-Stimmen wurde dem Antrag am Donnerstagabend zugestimmt. Enthaltungen und Nein-Stimmen gab es keine.

Von Johanna Apel