Blankenfelde-Mahlow beschließt Haushalt für 2022

Blankenfelde-Mahlow

Die Gemeindevertreter haben in ihrer Sitzung am Donnerstagabend den Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen. Dieses Zahlenwerk ist Voraussetzung für fast alle Entscheidungen im Rathaus und für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker: Der Haushalt legt fest, für was die Gemeinde Geld ausgeben kann und welche Projekte umgesetzt werden können.

Plan mit mehreren Millionen Minus beschlossen

Der Haushalt der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow weist für das Jahr 2022 einen Fehlbetrag von rund 29 Millionen Euro aus. Das Defizit ergibt sich vor allem daraus, dass die Gemeinde – bedingt durch Corona – mit niedrigen Gewerbesteuereinnahmen rechnet. Zudem fallen im Jahr 2022 für Blankenfelde-Mahlow Schlüsselzuweisungen vom Land weg, weil die Gemeinde 2020 sehr gute Ergebnisse hatte. Zudem ist die Kreisumlage 2022 sehr hoch. Die Kämmerei geht daher davon aus, dass die Gemeinde sich bei den Rücklagen, also den Überschüssen der Vorjahre, bedienen muss.

Ende 2020 hat Blankenfelde-Mahlow seine letzten Kredite getilgt und ist seitdem schuldenfrei. Aus der jetzigen Aufstellung geht hervor, dass auch im nächsten Haushaltsjahr keine Kreditaufnahme notwendig ist. „Je nach tatsächlichem Mittelabfluss in 2021 und 2022 ist hiermit frühestens in 2023 zu rechnen“, heißt es im Haushaltsplan.

Investitionssumme für freiwillige Aufgaben bleibt gleich

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2022 rund 5,6 Millionen Euro für freiwillige Aufgaben eingeplant, also für die Investitionen, die über die Pflichtaufgaben einer Gemeinde hinausgehen. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Aufwendungen für freiwillige Aufgaben auf etwa 5,4 Millionen Euro.

Von Lisa Neugebauer