Blankenfelde-Mahlow soll Drive-In für Corona-Tests bekommen

Blankenfelde-Mahlow

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow soll künftig einen Drive-In für Corona-Tests bekommen. Darüber hatte der Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter informiert. Die Bürgertestung in der Blankenfelde-Mahlow nehme langsam, aber sicher Form an, so Schwuchow. Bisher seien die Tests in den Apotheken allerdings nur im begrenzten Maße möglich gewesen. Schließlich braucht es dafür sowohl ausreichend Platz als auch Personal.

Das soll sich nun ändern: Mit der Firma Ecolog Deutschland habe sich ein Anbieter gemeldet, der in Abstimmung mit dem Landkreis eine Drive-In-Teststation auf einen Parkplatz am Berliner Damm hochziehen wolle. Wann die Teststation genau ihren Betrieb aufnimmt, konnte Schwuchow allerdings noch nicht sagen.

Drive-In und Walk-in für Corona-Tests

Die Kreisverwaltung Teltow-Fläming bestätigte auf MAZ-Anfrage die Errichtung der neuen Teststation. Die Firma Ecolog habe für ihre Marke Ecocare einen Auftrag durch den Landkreis angefragt. Der sei auf Grundlage der Corona-Testverordnung schließlich erfolgt, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Auf dem Gelände sollen Containerbauten sowohl einen „Walk-In“, als auch einen „Drive-In“ ermöglichen.

Ecolog Deutschland ist ein Ableger der Firma Ecolog mit Sitz in Dubai. Das Unternehmen hatte sich mit Dienstleistungen im Militärbereich einen Namen gemacht, im Zuge der Corona-Pandemie kam das Angebot von Corona-Tests hinzu. So betreibt Ecolog etwa Testzentren an den Flughäfen Nürnberg oder Stuttgart. Zuletzt war die Firma wegen Testpannen am Münchener Flughafen in Kritik geraten. Für eine MAZ-Anfrage war das Unternehmen am Dienstag nicht zu erreichen.

Von Johanna Apel