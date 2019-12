Betrunken fuhr ein Mann laut Zeugen in der Nacht auf Freitag durch Mahlow. Die Polizei traf ihn später daheim an – er ging auf einen Beamten los. Da sich der 56-Jährige wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wies ein Notarzt den stark alkoholisierten Mann in eine Fachklinik ein.