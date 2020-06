Vor 24 Jahren verfolgten rechte Jugendliche bei einer Hetzfahrt durch Mahlow den gebürtigen Jamaikaner, der nach einem daraus resultierenden Unfall querschnittsgelähmt ist. Bis heute leidet der Brite, der in Birmingham lebt, unter den Folgen der Tat. Am Dienstag wurde am Unglücksort an das Geschehen erinnert.