„Schade, 2900 Hausanschlüsse sind gestrichen, weil Frau Schreiber ohne Sachgrund nicht einer Umsetzung durch die Telekom zustimmt und nun müssen dadurch auch die Nachbarn in Blankenfelde-Mahlow auf rund 1000 Breitbandanschlüsse verzichten.“ So lautet ein Auszug aus einem Facebook-Post von Blankenfelde-Mahlows Bürgermeister Ortwin Baier ( SPD). Ist der Vorwurf gerecht?

Warum bekommen nun 2900 Haushalte keine Anschlüsse?

Es geht um eine vom Land geförderte flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen in unterversorgten Gebieten. Die Kreisverwaltung Teltow-Fläming hatte sich für eine Ausschreibung beworben. Mit dem Projekt „Geförderter Aufbau und Betrieb von NGA-Breitbandinfrastrukturen zur Erschließung von unterversorgten Gebieten auf Basis des Wirtschaftlichkeitslückenmodells“. Für private Haushalte und Gewerbegebiete in Teltow-Fläming. Das Projekt, mit dem die Kreisverwaltung Teltow-Fläming für die Ausschreibung beim Wirtschaftsministerium ins Rennen ging, umfasste aber auch das Gebiet Zossen. Nun wurde in der Ausschreibung im Gebiet „Ost“ das Projektgebiet Zossen plötzlich entfernt. Zossen geht damit leer aus. Ortwin Baier: „Auch das Gewerbegebiet Groß Kienitz ist betroffen, weil Michaela Schreiber nicht zustimmte.“ Betroffen sind wohl insgesamt 2900 Hausanschlüsse.

Auch andere sind überrascht über die plötzliche Streichung für das Projektgebiet „Ost“. So postet Politiker Robert Trebus ( CDU) seine Besorgnis darüber auf Facebook und schrieb Bürger Konrad Tschorn der MAZ eine E-Mail, mit der Bitte um Aufklärung in dem Fall.

Es gibt keine Bedenken mit der Telekom zu arbeiten

Bürgermeisterin Michaela Schreiber weist den Vorwurf entschieden zurück: „Die Stadt Zossen hat bereits vor etlichen Jahren erfolgreich mit der Telekom die Breitbanderschließung für das Stadtgebiet umgesetzt, unter anderem mit Baukostenzuschüssen der Stadt an die Telekom. Seitens der Stadt bestanden und bestehen überhaupt keinerlei Bedenken, beim Thema Breitbandausbau mit der Telekom zusammenzuarbeiten.“

Laut Michaela Schreiber habe sie von Anfang an die Zusage für Zossen bei dem Projekt verweigert: „Als Zossen damals mit der Telekom die Erschließung vorangetrieben hat, ist der Landkreis TF einen anderen Weg gegangen und hat eine Erschließung durch die Firma DNS-Net vorangetrieben. Es wurden viele Kommunen überredet, sich diesem Projekt anzuschließen. Mit dem Ergebnis, dass es in diesen Kommunen Probleme bei der Versorgung existieren und auch ein vielfach höherer Preis an DNS-Net für einen Anschluss gezahlt wurde. Außerdem existiert keine freie Anbieterwahl. Ich bin damals absichtlich einen anderen Weg gegangen, weil ich erhebliche Zweifel an der Fachkompetenz der zuständigen Mitarbeiter in der Kreisverwaltung hatte.“

Die Zustimmung für Zossen gab es von Anfang an nicht

Michaela Schreiber gibt der Landrätin die Schuld. Denn diese habe nie die Zustimmung von Zossen gehabt: „Ich hatte der Landrätin schriftlich mitgeteilt, dass sich Zossen auf keinen Fall an diesem Projekt beteiligen wird. Sondern wie bisher eine eigene Erschließung durchführen wird. Wie man so dreist sein kann, bei der Antragsstellung zu lügen, verstehe ich nicht.“

Michaela Schreiber hat für Zossen eigene Pläne zur Verbesserung der Breitbandversorgung, die sie für effektiver als die des Landkreises hält: „Die derzeitige Richtlinie für den Breitbandausbau, auf die sich das Landkreis-Projekt bezieht, ist nicht in der Lage, die zukünftige Entwicklung in den Kommunen gleich mit zu bedenken und Vorsorge zu treffen. Derzeit ist beim Bund bereits eine neue Richtlinie in der Bearbeitung, die diese Defizite behebt und bei dem die Stadt Zossen als Antragsteller Fördermittel in Anspruch nehmen kann. Diese Richtlinie soll nächstes Jahr in Kraft treten, wir sind bereits in den vorbereitenden Arbeiten, um 2020 mit einer echten, lückenlosen Breitbandversorgung für die Stadt Zossen zu beginnen.“

