Blankenfelde-Mahlow

Trotz Corona soll der 3. Oktober in Blankenfelde-Mahlow nicht ungefeiert bleiben. Die Gemeinde hat ein Konzept erarbeitet, um 30 Jahre Deutsche Einheit dezentral und mit Abstand zu begehen. Teil des Konzepts war ein Aufruf, Fotos und Ansichten aus der Wendezeit zur Verfügung zu stellen. Daraus entstehen zurzeit noch Plakate mit Fotos und Informationen zu Orten, Plätzen und Gebäuden, die im gesamten Gemeindegebiet ausgestellt werden.

Entdeckungen auf dem Spaziergang

Wer will, kann so während eines Spaziergangs oder bei einer Fahrradtour die Gemeinde am 3. Oktober neu entdecken, entlang einer vorgegebenen Route oder auf eigene Faust. Entwicklungen und Veränderungen sollen dann direkt vor Ort erfahrbar gemacht, Gespräche, Erinnerungen und Geschichten in kleiner Runde ermöglicht werden. An zahlreichen Standorten in der Gemeinde können historische Ansichten mit der Gegenwart verglichen und die großen und kleinen Geschichten dahinter entdeckt werden. Es ist erstaunlich, wie viel sich in den 30 Jahren seit 1990 verändert hat.

Mehrere Ausstellungsorte

An verschiedenen öffentlichen Orten soll es zum 3. Oktober zusätzliche Ausstellungen geben, die unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln besichtigt werden können. Zu diesen Orten zählen das Vereinshaus Mahlow, das Bürgerhaus Bruno Taut in Dahlewitz und der Brandenburger Platz in Blankenfelde vor dem Verwaltungsgebäude. Weitere Veranstaltungsorte sollen folgen, auch sie werden rechtzeitig bekannt gemacht. Ein genauer Übersichtsplan liegt dem nächsten Gemeindejournal Ende September bei und ist dann auch online unter www. blankenfelde-mahlow/einheitsfest verfügbar.

